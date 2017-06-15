Baygın halde bulundu, hastanede öldü

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, askerden izne geldiği evinde baygın bulunan 20 yaşındaki Sergen İşçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kesin ölüm nedeni otopside belli olacak

Dün akşam saatlerinde, Refik Şevket İnce Mahallesi, 2148/3 Sokak'ta meydana gelen olayda, Sinop'ta askerlik yapan ve izne gelen Sergen İşçi, arkadaşı tarafından baygın bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan İşçi, hayatını kaybetti. İşçi'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının da araştırıldığı öğrenildi.

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