Bayıltıcı spreyle villa soygunu!

İzmir Urla'da bir villaya giren hırsızlar, evin sahibini ve köpeğini spreyle bayılttıktan sonra evdeki takıları çalmak istedi. Ancak takıların sahte olduğunu anlayan hırsızlar bu kez de yan tarafta bulunan villaya yöneldi

Hırsızlık geçtiğimiz Pazartesi günü Urla'da bulunan Kekliktepe Caddesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli iki hırsız, cadde üzerinde bulunan bir villaya girdi. Hırsızlar ellerinde bulunan bayıltıcı spreyle önce bahçedeki köpeği etkisiz hale getirdiler. Daha sonra eve giren hırsızlar, ev sahiplerini de bayılttılar. Evdeki takıları bulan hırsızlar bunların sahte olduğunu anlayınca bırakarak yan villaya yöneldiler.



Ev sahibinin evde olmadığını anlayan hırsızlar panjurları kırarak villaya pencereden girdiler. Hırsızlar ikinci villada bulunan yaklaşık 20 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalarak, olay yerinden uzaklaştılar. Eve geldiğinde hırsızlık yapıldığını fark eden ev sahibi Burak Güngör ise durumu polise haber verdi. Villaya gelen polis ekipleri parmak izi çalışması yaparak güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Evin içinde dolaşmaları kameralarca görüntülenen hırsızların, elektriği kestikten sonra ellerinde fenerle dolaştıkları görülüyor.



Polis, iki hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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