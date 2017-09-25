Bayındır'a 9.2 milyon TL'lik yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yaklaşık 7 milyon liralık yatırımla Bayındır merkezdeki 15 mahallenin 30 yıllık içme suyu şebekelerini yenilerken, merkez mahallelerinde de 2.2 milyon liralık yatırımla 5 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeyecek

Çevre yerleşimlerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan sağlıklı içme suyu alt yapısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ile çözülüyor. Kentin dört bir yanında pek çok şantiyede seferber olan İZSU, Bayındır’ın merkez mahallelerinde de çalışmalarını sürdürüyor. başladı. 2004 – 2016 yılları arasında 176 kilometre içme suyu şebekesi döşeyerek Bayındır’ın köylerini sağlıklı içme suyu şebekesine kavuşturan İZSU, şimdi ilçenin merkez mahallelerindeki şebeke yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Sadıkpaşa, Hatay, Cami, Fatih, Mehmetçik, Demircilik, Hacı İbrahim, Yenice, Mithatpaşa, Hacı Beşir, Bıyıklar, Kurt, Orta, Yeni ve Çınar mahallelerinde 8 kilometresi iletim hattı, 57 kilometresi içme suyu şebekesi olmak üzere toplam 65 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşeniyor. 30 yıllık eski ve kaçaklara neden olan borular, basınca dayanaklı duktil font ve HDPE borular ile yenileniyor. Daha sağlıklı ve kalite standardı yüksek yeni borular ile yeni iletim hatları devreye alındığında su arızaları, kesintiler ve su kaçakları sorunu ortadan kalkacak. 6.9 milyon liralık yatırımla başlayan çalışmalar 2018 yılının ilk aylarında tamamlanacak.





Neler yapıldı?



Yenice (bir bölümü), Halil İbrahim, Çınar (bir bölümü), Demircilik ve Hatay mahallelerinde ana boru imalatları tamamlandı. Yeni şebeke devreye alınıyor. Hatay, Yenice, Yeni, Çınar, Orta Mahallelerde boru döşeme çalışmaları devam ediyor. Sadıkpaşa ve Fatih mahallelerinde de şebeke çalışmaları önemli ölçüde tamamlandı.





Sıra yağmur suyuna geldi



İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yağışlarda sıkıntıyı yaşayan Bayındır’ın merkez mahallelerinde 2.2 milyon liralık yatırımla yağmur suyu hattı da döşeyecek. Kanal suları ile yağmur sularını ayrı hatlarda toplayacak çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak.



Bayındır ilçe merkezindeki Mithatpaşa, Bıyıklar, Kurt, Sadıkpaşa ve Cami mahallelerine 5 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecek. Çalışmalar 2018 yılı Mart ayında tamamlanacak. Böylelikle aşırı yağışlarda yaşanan su baskını tehlikesi ortadan kalkmış olacak.