Bayındır'da 120 kişiye arıcılık kursu verildi

Bayındır Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Bayındır Doğal Ürünler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığıyla düzenlenen kadın üreticilere yönelik arıcılık kursu tamamlandı. 19 Eylül Salı günü başlayan ve önceki gün yapılan uygulamalı eğitim ile son bulan kursa 120 kursiyer katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent sınırları içinde arıcılığın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla 2016 yılının ilk ayında İzmir İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile işbirliği protokolü imzalanmıştı.



Proje kapsamındaki ana hedefler, arı yetiştiriciliğine ve ıslah çalışmalarına destek olmak, küçük üreticileri desteklemek, arıcılığı yaygınlaştırmak ve özellikle katma değeri yüksek olan polen, propolis, arı sütü gibi yan ürünlerin üretimini artırmak ve ana arı yetiştiriciliğini öğreterek kırsalı daha fazla desteklemek şeklinde özetleniyor. Eğitim verdiği üreticilere kovan, arı ve arıcılık setleri dağıtan Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın önemli bir ayağını daha güçlendirmeye başladı.



Tarıma verdiği desteklerle dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle başta kadınlar olmak üzere hem kırsaldaki vatandaşların meslek edinmesine ve gelirlerinin artmasına katkıda bulunuyor hem de arı ve arıcılık üretiminin artmasını sağlıyor. Kursun son günü Bayındır Şehir Stadyumunda yapılan uygulamalı eğitime Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli de katıldı. Kursiyerlerle bir araya gelen ve eğitim hakkında bilgi alan Sesli yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz çünkü üretime kadın elinin değmesi gerçekten çok güzel. Yoğun bir eğitim geçirdiniz. Şimdi sıra öğrendiklerinizi hayata geçirmekte. Tüketen değil üreten bir kent olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kırsalda üretime devam etmek isteyen üreticimizin her zaman arkasındayız" dedi.



