Bayındır'da miiiiiis gibi festival

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye'de çiçeğin başkenti haline gelen Bayındır'da festival coşkusu yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi ve Bayındır Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 20. Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali başladı. Festival kapsamında ilçe halkının "çiçeklerin annesi" olarak andığı 2013 yılında yaşamını yitiren Zeynep Çakır'ın çiçekten yapılmış heykelinin de açılışı gerçekleştirildi.



7 Mayıs Pazar günü sona erecek festival süresince Bayındır'da adeta çiçek bayramı yaşanacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl 20. kez düzenlenen Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali renkli görüntülerle başladı. Eskişehir'in "Onur Konuğu İl", Kadıköy'ün ise "Onur Konuğu İlçe" olarak katıldığı festivalin açılışı geleneksel kortej yürüyüşü ile yapıldı. Bando eşliğinde yürüyen protokol üyeleri ve vatandaşların yanı sıra Ukrayna, Makedonya, Kosova, Azerbaycan ve ülkemizden de halk oyunları ekipleri, sokak müzisyenleri, performans sanatçıları Bayındır sokaklarında festival havasını tam anlamıyla yaşattı. Kortejin Bayındır İlçe Stadı'nda tamamlanmasının ardından burada açılış töreni düzenlendi.





Yerelde kalkınma böyle olur

Eskişehir'de Büyükerşen farkı

Kaymakam Baran: "1 milyar liralık ekonomi"

Kadıköy Belediye Başkanı Nuhoğlu: "Aziz Başkan'a teşekkürler"

Ufuk Sesli: "Bayındır çiçeği dünyada tanınıyor"

Sümerkan: "Başkan Kocaoğlu Türkiye'ye örnek oldu"

"Çiçeklerin annesi" anısına

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, son iki haftada düzenlenen Alaçatı Ot Festivali ve Urla Enginar Festivali'nin yüz binlerce ziyaretçinin katılımıyla bölge ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek şunları kaydetti:"Esnaf para kazandı. İnsanların yüzü güldü. Sayın Aziz Kocaoğlu'nun geldiği günden beri 'yerelde kalkınma' dediği konu işte buydu. Şunu çok iyi biliyoruz ki tarımı ve hayvancılığı olmayan bir ülkenin kalkınma ihtimali yok. Türkiye'nin şu anda uğraştığı en büyük sorun istihdam. İstihdamı yaratmak küçük üreticiyi, kendi ailesiyle tarım yapan üreticiyi desteklemekle olur. Eğer yerelde kalkınmayı sağlarsak ülkeye huzur da gelecektir, herkesin cebine para da girecektir. Biz bu konuda çok çalışma yaptık. 13 senedir tüm kooperatifleri destekledik. Bütün bu başarıda kırsal kesimin her yerinde olduğu gibi kadınlarımızın da emeği var. Kadınlarımız olmazsa bunu yapamazsanız. Eğer bu ülke bugün ayakta duruyorsa bu, kadınlarımız sayesindedir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türk kadınının emsali yoktur. Türkiye büyük ekonomik krizleri aştıysa onların sayesinde aştı. İnşallah önümüzdeki büyük siyasi krizleri de onların sayesinde aşacağız."Festivalin onur konuğu Eskişehir'i temsilen katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdülkadir Adar ise belediye başkanlarının ufuklarıyla o kentin ekonomisine ciddi katkılar verdiğini bu anlamda Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in uygulamalarının da örnek gösterilebileceğini söyledi. Adar, rektörlüğü döneminde Eskişehir'i bir öğrenci cenneti haline getiren Büyükerşen'in, 4. dönemini sürdürdüğü belediye başkanlığında kenti bir turizm cenneti yaptığını dile getirdi.Bayındır Kaymakamı Barbaros Baran da, ilçede tarım ve hayvancılığın yıllık 1 milyar TL'nin üzerinde ekonomik değer yarattığını belirterek, "Azimle, kararlılıkla, emek harcayarak hem ürettikleri ürünü pazarlama adına hem de ilçemizi tanıtma adına bu etkinliği düzenleyen üreticilerimize ve belediyelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da yaptığı konuşmada, tarımın desteklenmesiyle beraber bölge ekonomisine büyük katkı verilmesinin önemine dikkat çekerek "Bu katkının bütün Türkiye'ye örnek olması gerekiyor. Kırsal kalkınma projelerine destek verdiği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz ekonomik olarak geliştikçe daha mutlu bir ülke olacağız" şeklinde konuştu.Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kırsala ve üreticiye verdiği desteğin altını çizdi. Bayındır Çiçek Festivali'ninAziz Kocaoğlu'nun desteğiyle gelişip büyüdüğünü vurgulayan Ufuk Sesli şunları kaydetti: "Bugün 20 yaşındaki festivalimiz artık delikanlılık çağlarında. Sadece İzmir'de, Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde Bayındır çiçeği tanınıyor. Bunu daha da geliştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."Bayındır Çiçekçiler Kooperatifi Başkanı Ersoy Sümerkan ise kooperatifçiliğin önemini vurgulayarak, "Türkiye'de kooperatifçilik çok zor bir olay. 2007 yılından bu yana alım garantili sözleşmeli üretim modelini aktif bir şekilde uygulamaktayız. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na çiçekçiler ve Bayındırlılar adına saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Bu model Türkiye tarımına örnek oldu. Birçok belediyenin bunu uygulamasıyla kooperatifçilik gelişmeye başladı. Türkiye tarımını geliştirmek için bunu yapmak zorundayız" diye konuştu.Açılış töreninin ardından ilçe halkının "çiçeklerin annesi" olarak andığı, Bayındır çiçekçiliğinin gelişiminde büyük katkıları olan Zeynep Çakır'ın çiçekten yapılmış heykelinin de açılışı gerçekleştirildi. Bayındır Çiçekçilik Kooperatifi'nin 2013 yılında hayata veda eden Zeynep Çakır'ın anısını yaşatmak için yaptırdığı çiçek heykel büyük beğeni topladı.Birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak Bayındır Çiçekçilik Festivali kapsamında konserler ve gösterilerin yanı sıra her yıl olduğu gibi "En Güzel Stant/Bitki Yarışması", "En Güzel Balkon Yarışması", "En Lezzetli Çiçek Reçelleri Yarışması" da düzenlenecek. 5 gün sürecek festival 7 Mayıs pazar günü düzenlenecek etkinliklerin ardından sona erecek.