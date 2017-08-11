Bayındır'da üreticiye destek

Bayındır’ın Yakapınar Mahallesi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “Yerelde Üret Yerinde Tüket” proje bilgilendirme toplantısı Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli’nin katılımıyla yapıldı

Bayındır'da üreticiye destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘’Yerelde Üret Yerinde Tüket’’ kampanyasıyla kırsalda üreticiye destek olduğunu belirten Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli yaptığı açıklamada, ‘’Amaç çiftçilerin kendi yetiştirBayıdiği ürünlerin satışını sağlamaya yardımcı olmak. Bunu yaparken dikkat ettiğimiz en önemli nokta ise gıda güvenliğine uygun şekilde gerçekleştirilmesi. Belirlenen tezgâhların denetimini İzmir Büyükşehir Belediyesi ve zabıta ekiplerimiz yapacak.

Hemşehrilerimiz ürettiklerini bu stantlarda sergileyip satabilecekler. Örnek vermek gerekirse organik yumurta satışı yapmak isteyen üreticinin kümesleri, süt ürünleri satmak isteyen üreticinin ise hayvanların yaşam koşulları ve yem kaliteleri kontrol ediliyor. Satış yapmak isteyen üreticilerimizin stant talebinde bulunmaları yeterli olacaktır’’

Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli toplantı sonunda pazarda sergi açan üreticilere stant ve sertifikalarını dağıttı.

 

Etiketler; #izmir #bayındır
Önceki Haber
Mutluluk Çubuğu Nedir? - Mutluluk Çubuğu Kaç Çeşittir?
Sonraki Haber
Bu silahlar Konak'taki otoparktan çıktı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.