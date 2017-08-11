Bayındır'da üreticiye destek

Bayındır’ın Yakapınar Mahallesi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “Yerelde Üret Yerinde Tüket” proje bilgilendirme toplantısı Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli’nin katılımıyla yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘’Yerelde Üret Yerinde Tüket’’ kampanyasıyla kırsalda üreticiye destek olduğunu belirten Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli yaptığı açıklamada, ‘’Amaç çiftçilerin kendi yetiştirBayıdiği ürünlerin satışını sağlamaya yardımcı olmak. Bunu yaparken dikkat ettiğimiz en önemli nokta ise gıda güvenliğine uygun şekilde gerçekleştirilmesi. Belirlenen tezgâhların denetimini İzmir Büyükşehir Belediyesi ve zabıta ekiplerimiz yapacak.



Hemşehrilerimiz ürettiklerini bu stantlarda sergileyip satabilecekler. Örnek vermek gerekirse organik yumurta satışı yapmak isteyen üreticinin kümesleri, süt ürünleri satmak isteyen üreticinin ise hayvanların yaşam koşulları ve yem kaliteleri kontrol ediliyor. Satış yapmak isteyen üreticilerimizin stant talebinde bulunmaları yeterli olacaktır’’



Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli toplantı sonunda pazarda sergi açan üreticilere stant ve sertifikalarını dağıttı.



