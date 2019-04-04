Bayındır'da yağmur suyu sorunu çözülüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bayındır'ın Tokatbaşı Mahallesi'nde yağışlarda yaşanan sıkıntıyı çözmek için yağmur suyu hattı döşeyecek.

TÜİK verilerine göre arıtma sayısı ve arıttığı su miktarı ile Türkiye'nin lider kenti İzmir'in yerel yönetimi, alt yapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Hem kent merkezinde hem de çevre yerleşimlerde yağışlarda sıkıntı yaşanan bölgelerde yağmur suyu hatları oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, hem yağışlarda yaşanan taşkınların önüne geçiyor hem de arıtma tesislerinin yükünü azaltıyor.

İZSU son olarak Bayındır Tokatbaşı Mahallesi'nde yaşanan yağmur suyu sorununun çözümü için harekete geçti. Coğrafi konumu nedeniyle eğimin çok düşük olduğu mahallede, yağışlar sonrasında yaşanan göllenmeyi önlemek için 1,2 kilometre uzunluğunda yağmur suyu projesi hazırlandı. Yapım ihalesinin tamamlanmasının ardından imalat çalışmalarına başlamaya hazırlanan İZSU, döşeyeceği yağmur suyu hattı ile mahalleden toplanan yağmur sularını Küçük Menderes Nehri yatağına bağlayarak Bayındır Atık Su Arıtma Tesisi'nin arıtma yükünü hafifletecek. İmalat çalışmaları 5 ayda tamamlanacak.