Bayındır Şehir Stadı yenilendi

Bayındırspor'un lig karşılaşmalarını oynadığı Bayındır Şehir Stadı, adeta yeniden doğdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayındır Belediyesi ortaklığıyla emektar stat baştan aşağı yenilendi. Gece aydınlatmasına kavuşan stadın zemini iyileştirildi, açık tribünlerin üzeri kapatıldı. Saha kenarındaki toprak zeminin yerine ise sentetik kaplama yapıldı

Bayındır Şehir Stadyumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayındır Belediyesi'ne bağlı ekiplerin ortak yürüttüğü bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmete girdi. Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bayındırspor’un aktif bir şekilde kullandığı tesisteki çalışmalar kapsamında, öncelikle stat ışıklandırılarak gece maçlarına uygun hale getirildi. Yıpranan saha zemini iyileştirildi, ardından yeni çim serim uygulaması yapıldı. Sporcuların ve hakemlerin kullandığı soyunma odaları da yenilendi. Bugüne kadar sadece misafir takımlar için ayrılan tribünlerin üzeri örtülüyken, bu çalışmalar sırasında karşı taraftaki tribünler de üst örtüyle kapatıldı. Böylece taraftarların güneşten ve yağmurdan etkilenmeden takımları nı desteklemeleri sağlandı.





Koşu pisti de yenilendi



İlçe halkının da yürüyüş yolu olarak faydalandığı saha kenarındaki toprak zemin ise spor yapmaya uygun sentetik malzemeyle kaplandı. Pist üzerinde yağmur sularının birikmemesi için kenarlarına su tahliye kanalları ve drenaj sistemi uygulandı. Yeşil zemin üzerinde bulunan spor aletlerinin de tamamı yenilendi.



Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli, "Şehir Stadımız çok merkezi bir konumda ve bu durumu avantaja çevirmek istiyoruz. Çünkü futbol maçlarının dışında özel günlerimizi de burada kutluyoruz. Büyükşehir Belediyemize, bu güzel çalışma için verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.



