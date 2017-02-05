BAYOSB'de öncelik altyapı yatırımları

İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'ndeki Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'nde (BAYOSB) altyapı yatırımlarına tüm hızıyla devam etme kararı alındı

2017 bütçesinin kabul edildiği BAYOSB müteşebbis heyeti toplantısında konuşan BAYOSB Müteşebbis Heyet Başkanı Aydın Telseren, ülkenin geleceğine güvendiklerini ifade ederek, 2017 sonuna kadar 2’nci etap altyapı yatırımlarını tamamlayıp bölgeyi yatırımcıların hizmetine sunacaklarını açıkladı. Bölgenin orta ve yüksek teknoloji üretimi yapan firmalar için cazibe merkezi haline geldiğini dile getiren Telseren, “Bu alanda yatırım yapanlar için 5. bölge teşvikleri veriliyor. Bu yolda faaliyet gösteren firmalar bölgemize daha çok ilgi göstermeye başladı. Önümüzdeki dönemde art arda yeni yatırımların gerçekleşmesini bekliyoruz. Özellikle İzmir – İstanbul otoyolu nedeniyle Marmara Bölgesi’nden bölgemize yatırımların ilgisi arttı" diye konuştu.

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