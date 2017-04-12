Bayrak töreninde tüfek ateş aldı, bir kişi öldü

İzmir'in Tire ilçesi'nde, bir arkadaşlarının düğünü öncesinde yapılan bayrak merasimi töreninde A.O. tarafından kazayla av tüfeğiyle kasığından vurulduğu ileri sürülen Hüseyin Mertel (33), kaldırıldığı hastanede yaşamı yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan A.O., tutuklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde teknisyen olarak çalışan Hüseyin Bayındır (28), Tire'nin kırsal Pınarlı Mahallesi'nde gelecek hafta yapılacak düğünü öncesinde, yöredeki geleneklere uyarak arkadaşları Hüseyin Mertel (33) ve A.O. (40) ile geçen 8 Nisan Cumartesi günü evlerine Türk bayrağı asmak istedi. Bayrağı astıkları sırada evli, iki çocuk babası A.O.'nun elindeki tüfekle, iddiaya göre peşpeşe dört el havaya ateş etti.



Tüfekte, son bir fişek daha kaldı. A.O., bir kez daha havaya ateş etmek isterken, tüfek iddiaya göre, kazayla ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar mahallede gündelik işlerde çalışarak geçiminin sağlayan Hüseyin Mertel'in kasığına isabet etti. Yaralanan Mertel, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mertel, buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mertel, doktorların müdahalelerine rağmen ertesi gün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Mertel, aynı gün Pınarlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilirken, jandarma tarafından gözaltına alınan A.O., sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Ödemiş Cezaevi'ne gönderildi.