29 Ekim'de 2123 kişi aynı anda zeybek oynayacak. Ardından da Cumhuriyet gönüllüleri bir sürpriz gerçekleştirecek. Bayraklı Belediyesi Cumhuriyetin kuruluşunun 91. yıl dönümünde ses getiren bir kutlama programı hazırlamıştı. 1923 kişi Smyrna Meydanı'nda saat 19.23'te aynı anda zeybek oynamış, ardından da 1923 sayısını oluşturmuştu. Geçtiğimiz yıl ise 2013 kişi ilk olarak zeybek oynamış ve hemen ardından ay yıldızlı dev Türk Bayrağını oluşturmuş, ortaya çıkan muhteşem görüntüler günlerce konuşulmuştu. Bu yıl ki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Bayraklı Belediyesi yine farklı bir etkinlik organize edecek. 2123 kişi Smyrna Meydanı'nda zeybek oynayacak. Ardından da muhteşem bir görselin altına imza atacak.



Başvurular devam ediyor



Etkinlikte yer almak ve o ona tanıklık etmek isteyen Cumhuriyet sevdalıları için başvurular devam ediyor. "Ben de zeybek oynayıp tarih yazacağım" diyenler 15 Ekim'e kadar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, semt ve kültür merkezlerine başvuru yapabilecek. Başvurularla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 0 (232) 371 71 85 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Bayraklı'nın Atatürk'ün, Cumhuriyet'in kalesi haline geldiğini belirterek, "Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete sahip çıkıyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerle Cumhuriyetin önemini ve onun değerlerini bir kez daha hatırlatıyoruz. 29 Ekim'de yine muhteşem bir gösteri gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet gönüllüleri çalışmalarına başladı. 2123 kişi zeybek oynayacak. Bugünden Cumhuriyetin 200. yıl dönümüne mesaj yollayacağız. O günü belki biz göremeyeceğiz ama torunlarımızın torunları görecek ve bizim yaptığımız bu etkinliği hatırlayacaklar" dedi.







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