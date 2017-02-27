Bayraklı, 7. Deve Güreşi Festivali'ne hazırlanıyor

Festivale, İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'nden gelecek binlerce kişi güzel bir gün geçirecek. Festivalde İzmir, Çanakkele, Balıkesir, Muğla ve Manisa'dan 100'ün üzerinde deve güreşecek. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Birlik ve beraberlik içerisinde düzenlediğimiz festivalimize olan ilgi her geçen yıl artıyor. Bu yıl da binlerce kişiyi Bayraklı'da ağırlayacağız. Herkesi festivalimize bekliyoruz' dedi.
İlgi artıyor
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, düzenledikleri festivale ilgilinin her geçen yıl arttığını belirterek, 'Bizim festivalimizde kan ve göz yaşı yok. Birlik, beraberlik, Atatürk ve Türk bayrağı var. Gerçek bir festival tadında bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız hem mangallarını yakıyor hem de güreşleri izliyor. Festivalimize ilginin her geçen yıl arttığını görmek bizleri mutlu ediyor. Sadece İzmir'den değil Ege Bölgesi'nin birçok ilinden güreşleri izlemeye gelenler oluyor. Develer güreşecek, gelenek sürecek. Tüm hemşehrilerimizi festivalimize bekliyoruz' dedi.
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