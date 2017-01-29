Bayraklı Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırılıyor

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliye binasının etrafı demir parmaklıklarla çevrilmeye başlandı

Adliye C kapısı önünde 5 Ocak'taki terör saldırısında biri polis memuru 2 kişinin şehit olduğu, 5 kişinin de yaralandığı olayın ardından, İzmir Adliyesinde güvenlik tedbirleri arttırıldı.



Adliye binasının çevresi 2,5 metre yüksekliğinde demir perforje ile çevrilmeye başlandı. Yabancı araçların adliye binasının etrafında park etmemesi için belediye demir dubalar koydu.



Patlamanın yaşandığı hakim ve savcılara ait otopark giriş ve çıkışlarına otomatik raylı kapı takıldı.



Patlamanın ardından ismi, Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi olarak değiştirilen caddeye araçların park etmesine izin verilmiyor.