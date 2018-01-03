Bayraklı Belediyesi 13 bin 335 kişiye iş buldu

Bayraklı Belediyesi iş arayanla işveren arasında köprü olmaya devam ediyor. Belediye bünyesinde kurulan İş-Kur masası aracılığıyla 2017’de 848 kişi iş sahibi oldu. 8 yılda bu yolla iş bulanların sayısı 13 bin 335’e yükseldi. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Vatandaşlarımızın iş bulmasına aracılık etmeye devam edeceğiz” dedi

Bayraklı Belediyesi 2010 yılında bünyesinde İş-Kur masası kurdu. İş arayan vatandaşlar burayla özgeçmişlerini ve tecrübelerini içeren bilgilerini paylaştı. Bunlardan da CV bankası oluşturuldu. İşverenin aradığı özellikleri taşıyan iş arayanların cep telefonlarına kısa mesaj çekilerek görüşmenin gün ve saat bildirildi. Böylece iş arayanlarla işverenlerin bir araya gelmesi sağlandı.



İŞE YERLEŞEN SAYISI ARTTI



Bayraklı Belediyesi 8 yılda İş-Kur masası aracılığıyla 13 bin 335 kişinin iş sahibi olmasına yardımcı oldu. Geçtiğimiz yıl işe yerleşen kişi sayısı 848 olarak gerçekleşti. Bayraklı Belediyesi’nin CV bankasında 30 bin kişinin CV’si bulunuyor.



ÇOK ÖNEMLİ BİR RAKAM



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, bir kişinin iş bulmasına aracılık etmenin kendilerinde tarifi mümkün olmayan bir mutluluk yarattığını belirterek, “Ülkemizin en önemli sorunlarının başında hiç şüphesiz işsizlik geliyor. Herkesi belediyede istihdam etme gibi bir şansımız yok. Bunu özellikle bilinmesini istiyorum. Bayraklı’da işsizlik oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu konuda vatandaşlarımıza katkı sağlamak adına bünyemizde İş-Kur masası oluşturduk. İş arayanlarla işvereni bir araya getirdik. Bu yolla 13 bin 335 vatandaşımız iş sahibi oldu. 13 bin 335 kişinin ve ailesinin yüzünü güldürdük. Umarım, 2018’de bu sayı daha da artar” dedi.



