Bayraklı Belediyesi 18 bin 332 kişiye diş tedavisi yaptı

Bayraklı Belediyesi'nin ağız ve diş sağlığı merkezlerinde 2016'da 18 bin 332 kişinin diş tedavisi gerçekleştirildi

7 ağız ve diş sağlığı merkezinde tüm işlemler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Adalet ve 75'inci Yıl Mahallesi'nde 2, Nafiz Gürman kültür ve sağlık evi, Gümüşpala Düğün Salonu ve İhsan Alyanak Kültür Merkezi'nde hizmet veren 7 ağız ve diş sağlığı merkezinde geçtiğimiz yıl 18 bin 332 kişinin diş tedavisi gerçekleştirildi. Vatandaşlar tedavi sonrası merkezlerden 'gülerek' ayrılıyor.



Randevuyla çalışılıyor



Tedavi olmak için diş polikliniklerine gelen 18 bin 332 vatandaştan, 8796'sının diş muayenesi yapıldı. 5236'sının dişine dolgu işlemi, 1938'inin diş temizliği yapıldı. 2362'sinin ise diş çekimi gerçekleştirildi. Herkesin ücretsiz yararlandığı ağız ve diş sağlığı polikliniklerine başvuru için 0 (232) 341 31 31 numaralı telefondan randevu alınması gerekiyor. Merkezlerde diş çekimi, temizleme, dolgu gibi işlemlerden herhangi bir ücret talep edilmiyor.



Önce sağlık



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, sağlık alanında vatandaşlara ücretsiz hizmet sunduklarını belirterek, 'Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Biz de burada yola çıkarak vatandaşımızın sağlığıyla yakından ilgileniyoruz. Polikliniklerimizde ücretsiz muayene hizmetimiz var. Ücretsiz hasta nakil, evde bakım projelerimizle ilgili olumlu dönüşler alıyoruz. Diş tedavisi konusunda önemli bir yol kat ettik. Ağız ve diş sağlığı merkezi sayımızı yediye çıkardık. Burada kaliteli malzemeyle vatandaşlarımızın tedavisini gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda merkezlerimize gelen hasta sayısı 10 bin iken şimdi 20 binlere dayandı. Bu bizim açımızdan oldukça sevindirici bir durum. Merkezlerimiz randevu sistemiyle çalışıyor. Buraya gelen vatandaşlarımızdan sadece nüfus cüzdanı bilgileri isteniyor. Diğer ilçelerden de diş tedavisi için merkezimize gelen çok sayıda vatandaş var. Sağlık deyince akla gelen bir belediye olma yolunda ilerliyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızı sürdüreceğiz' dedi.



