Bayraklı Belediyesi Down sendromluların projelerini destekleyecek

Ulusal Down Sendromu Derneği ile Bayraklı Belediyesi arasında iş birliği iyi niyet protokolü imzalandı. İmzalanan protokol göre Bayraklı Belediyesi artık down sendromu sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek vererek

Bayraklı Belediyesi Ulusal Down Sendromu Derneği ile birlikte yürüyüş düzenledi. Dünya down sendromu farkındalık günü kapsamında düzenlenen organizasyonda kortej eşliğinde down sendromlu bireyler aileleriyle yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından da Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda sanat gösterileri yapıldı. Down sendromlu bireylerin gösterisi izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinlik Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda geniş katılımla gerçekleşti. İzmir'in birçok ilçesinden gelen down sendromlu bireyler ve aileleri eğlenceli bir gün geçirdi. Sevgi Yolu girişinden sonuna kadar yapılan 'Farkındalık Yürüyüşü' ile başlayan etkinliğe vatandaşlar ve çarşı esnafı da alkışlarla destek verdi. Daha sonra spor salonuna geçildi. Buradaki programda down sendromlular zeybek ve roman havası oyunlarıyla renkli görüntülere sahne oldu. Bayraklı Belediyesi zumba ile akrobasi ekibinin gösterileri beğeni kazandı. El boyama, saç tasarım, resim etkinliklerine katılan down sendromlu gençlerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Etkinliğin sonunda ise Mikrop sahne alarak şarkılarıyla misafirleri coşturdu.



100 bin birey



Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nün önemine değinen dernek Başkanı Şevket Cihan, 'Neden 21 Mart? 3'üncü

ayın 21'i. Down sendromlularda 21'inci kromozomun 3'e bölünmesinin bir simgesi. Dünya genelinde 6 milyon Türkiye'de ise yaklaşık 100 bin civarında down sendromlu birey olduğu tahmin edilmekte. Bize çoğu zaman akraba evliliğinden mi diye soruyorlar. Bilinmesi gereken en önemli konulardan biri de bu. Down sendromu bir hastalık değil. Genetik bir farklılık. Down sendromunu iyileştirecek bir çözüm henüz tıbben bulunamamıştır. Çocuklarımızı iyi hale getirmenin tek yolu ise eğitim. Bir gün için değil sürekliliği olan bir dayanışma ve hizmet birliği içine girmek isteyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'a sonsuz teşekkür ederiz' dedi.



Farkımız yok



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Down sendromu bir engel, ya da hastalık değil. Bizim onlardan, onların bizden bir farkı yok. Onlar için elimizden geleni yapmaya hazırız. Osmangazi hizmet binamızı engelli kardeşlerimiz için düzenliyoruz. İzmir'in en büyük ve güzel engelli merkezi projesini hayata geçiriyoruz' dedi.