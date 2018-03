Bayraklı Belediyesi, Evcil hayvan fuarında

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bu yıl ikincisi düzenlen ‘Evcil hayvan, ürün, malzeme ve aksesuar tedarikçileri fuarının ilgi odağı oldu. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde sahiplendirilmek üzere kedi ve köpeklerin sergilendiği stant hayvanseverlerin akınına uğradı

Pet İzmir Evcil hayvan, ürün, malzeme ve aksesuar tedarikçileri fuarı ikinci yılında yine birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Kedi, köpek, kuş, balık, aksesuar ve veterinerlik malzemelerinin yer aldığı fuar hayvanseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşirken, açtığı stantla ilgileri üzerine çeken Bayraklı Belediyesi de, ziyaretçileri can dostlar konusunda broşürler dağıtarak, bilinçlendiriyor. Ayrıca ekipler, bakımlarını yaptıkları ilçe sınırları içinde doğum yapan kedi ve köpek yavrularına da 25 Mart Pazar akşamı sona erecek fuarda yeni sıcak yuvalar arıyor. Standa ilk günden itibaren yoğun ilgi olurken, birçok vatandaş yavru hayvanları sahiplenmek istiyor.



CAN DOSTLARI SICAK YUVAYA KAVUŞTURALIM



Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Armağan Kirdeci, “Can dostlarımıza sokakta nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili broşürler hazırladık. Bu broşürlerin dağıtımını yapıyoruz. Ziyaretçileri özellikle sokakta yaşayan can dostların hastalık veya sakatlık gibi bir sağlık problemi varsa neler yapabilecekleri konusunda bilinçlendiriyoruz. Amacımız da merkezimizde bulunan sokak hayvanlarının sahiplendirilmelerini sağlamak. Sokakta gözlerini açan bu can dostlarımız ileride inşallah güzel bir yuvada yaşamaya devam ederler. Tüm amacımız sokakta yaşayan hayvanların yaşam kalitesini artırmak. Bu anlamda bize bu fırsatı veren Bayraklı Belediye Başkanımız Hasan Karabağ’a teşekkürlerimizi sunarız” dedi.