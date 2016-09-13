34 yaşına kadar hayatını travmalarla geçiren, dolandırılan, şiddet gören Hasibe Kocabıyık'a sahip çıkan Bayraklı Belediyesi, çocuklarıyla birlikte yeni evini kiralayıp, tüm ihtiyaçlarını karşılayarak, maddi manevi destekte bulundu. Sosyal yardım işlerine bağlı ekip, Bayraklı Fuat Edip Baksı Mahallesi'ndeki evini kanalizasyon borusunun patlaması sonucu su basan Kocabıyık'a yeni bir ev bularak, boya, badana, tadilat ve temizlik işlerini yaptı. Bayraklı Belediyesi, mağdur kadına erzak, nakdi ve eşya yardımlarında da bulundu.



Eşi çocuklarını zengin bir aileye sattı



Evinin tüm eşyaları Bayraklı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından karşılanan ve yaşadığı olaylar sonucu psikolojik olarak çalışamaz duruma gelen Kocabıyık, yaşadıklarını anlattı. Kocabıyık, " 8 yaşımda dayak yemeye başladım. Ağabeyim döverdi hep. Ailem tarafından 13 yaşımda evlendirildim. Sonra eşim tarafından dayak yemeye başladım. Eşim 3 çocuğumuzu bebekken zengin ailelere sattı. Karşı çıktım ama dinlemedi. Sonra çocuklarımdan birini alan ailenin babası vefat edince ben de mahkemeye vererek, DNA testi sonucu bir çocuğumu geri aldım. Eşimden de ayrılarak İzmir'e taşındım. Burada akrabalarım var ancak onlar da yardımcı olmayınca zor duruma düştüm. Bir kızım ve bir oğlum yetiştirme yurtlarında. İki kızım başka aileye verildi. Şimdi ise 2 oğlumla birlikte Bayraklı Belediyesi'nin bizim için bulduğu ve baştan aşağı eşyalarla döşeyip, yenilediği eve taşındık. Çocuğumun biri psikolojik sorunları nedeniyle insanların içine çıkmıyor ve konuşmuyor. Diğeri ise açık öğretim lisesine gidiyor ve iş arıyor. Tek gelirimiz rahmetli babamdan kalma emekli maaşı. Bu paranın da bir bölümü dolandırıldığım için kredi taksiti için kesiliyor" dedi.



"İŞ ARKADAŞIM TARAFINDAN DOLANDIRILDIM"



Anne Kocabıyık, "İzmir'e taşındıktan sonra yetiştirme yurdundaki çocuklarımı almak için müracaat ettim. Evimin ve düzenli eşyalarımın olması gerektiğini söylediler. Ev tutup, eşyalar aldım. Borcumu ödeyemeyince o dönemde tezgahtar olarak çalıştığım fırındaki iş arkadaşım kredi çekebileceğini, bankada tanıdıkları olduğunu söyledi ve onun yardımıyla 6 bin 400 liralık kredi çektim. "Sonrasından aracılara para vermemiz gerekiyor" diyerek benden 3 bin 400 lirasını aldı. Babamdan kalma emekli maaşım var 810 lira, onun da 195 lirası krediye kesiliyor. Ev kiram da 300 lira şimdi. Toplamda 760 lira kredi borcum kaldı. Tabii ben dolandırıldığımı çok zaman sonra anladım. Bana yardım eden eski iş arkadaşımı aradım ancak tehdit edildim. Korktum ve durumu polise anlattım ancak sonuç alamadım" diye konuştu.



DESTEKLER SÜRECEK



Bayraklı'da dar gelirli ihtiyaç sahiplerine imkanlar dahilinde destek olmaya çalıştıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "İlçemizde maddi imkansızlıklar nedeniyle zor durumda olan çok ailemiz var. Ekonomik nedenlerden dolayı eğitimlerini devam ettiremeyen evlatlarımız, ev, iş, eşya sıkıntısı olan ailelerimiz mevcut. Biz de Bayraklı'daki ihtiyaç sahiplerini titizlikle tespit edip, destek olmaya çalışıyoruz, olmaya da devam edeceğiz. İş-Kur birimimiz aracılığı ile şuana kadar 12 bin kişinin iş bulmasına yardımcı olduk. Binlerce çocuğumuza burs veriyoruz. Onlar için ücretsiz kurslar düzenliyoruz" dedi.



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