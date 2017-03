Bayraklı Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan işçiler toplu sözleşme sevinci yaşadı

Düzenlenen törende konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Bayraklı'da en yüksek ücretleri vermeye çalışıyoruz. İşçiye hak ettiği ücreti vermeden başarılı olamazsınız. Bu bakımdan Bayraklı'yı örnek alsınlar" dedi. Genel-İş 6 No'lu Şube Başkanı Emine Yılmaz ise, “Türkiye’de bir ilki başardık. Burada özel şirketle yapılan bir toplu sözleşme var. Bu ilki bize yaşatan Bayraklı Belediye Başkanımız Hasan Karabağ’a sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Bayraklı Belediyesi Temizli İşleri Müdürlüğü şantiyesinde düzenlenen törene Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel-İş örgütlenme daire başkanı Taner Şanlı, Genel-İş 6 No’lu Şube Başkanı Emine Yılmaz, belediye meclis üyeleri, sendika yöneticileri ile işçiler katıldı.



“TÜRKİYE’DE BİR İLK BAYRAKLI’DA GERÇEKLEŞTİ”



Bayraklı'da bir ilkin başarıldığını vurgulayan Genel-İş 6 No'lu Şube Başkanı Emine Yılmaz, “Bayraklı Belediyesi temizlik işleri bünyesinde çalışan kamuda çalışan taşeron işçiler toplu iş sözleşmesinden yararlanamıyordu. Bu bir tek Bayraklı belediyesinin sorunu değildi. Türkiye’de bir ilki başardık. Burada özel şirketle yapılan bir toplu sözleşme var. Bu ilki bize yaşatan Bayraklı Belediye başkanımız Hasan Karabağ’a sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.



“SİZLER ZORU BAŞARDINIZ”



Günümüz şartlarında örgütlenmenin önemine değinen DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise, "Sendikalı olmak zor. Siz burada zor olanı başardınız hem de toplu iş sözleşmeli, sendikalı, örgütlü emekçiler oldunuz. Buna katkı sunan, buna destek veren, buna yol açan sevgili belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Belediye başkanlarımızı işveren olarak değil, emek dostu olarak görüyoruz. işçiden yana olan belediye başkanlarını sayın Hasan Karabağ da aydınlık yüzüyle, işçiden yana, emekçiden yana, Disk'ten yana Genel-İş'ten yana... Toplu sözleşmeli sendikalı olmak önemli, örgütlü işçi olmak ayrı bir önemli. Bunu sizler gerçekleştirdiniz ve biz de bugünü çok anlamlı buluyoruz. Genel İş-DİSK bedel ödeyen bir sendikadır ama en zor şartlarda da ilkleri yaratan, başaran bir sendikadır. Türkiye'nin en büyük işçi sendikasının örgütlü üyelerisiniz. Sizleri kutluyorum" diye konuştu.



HAKLARINIZI HER ZAMAN VERİRİM



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, belediye çalışanlarına haklarını her zaman verdiğini belirterek, “Biz klasik işveren değiliz. emanetçi insanlarız. Bugün varız, yarın yokuz. Bunu size her zaman söylüyorum Biz seçimle gelen insanlarız. Biz holding patronu, buranın işvereni de değiliz. Çalışan sizsiniz ben gelip geçici olanım. Dolayısıyla kalıcı olmanız lazım. Belediye kurulduğunun ikinci ayında buraya memur sendikasını davet ettim. Üçüncü ayda burada sözleşme yaptık. Yani ben sendikadan neden korkayım? Söz konusu paraysa, sizseniz haklarınız veririm. Neden korkayım? Korkanlar, para vermek istemeyen işçiyi, emekçiyi düşünmeyen, küçük hesaplar yapan sistemin insanları” dedi.



BİZİ ÖRNEK ALSINLAR...



Bayraklı Belediyesi’nin İzmir'de örnek alınması gerektiğini belirten Başkan Karabağ, “Ben belediyemizin Türkiye'de ilk defa taşeronla, şirketiyle sendika imza atsın onunla anılayım. Ama çok parası olan belediye olarak anılmayayım. ‘Belediyenin çok parası var’ demek övünülecek bir şey değil. Çünkü belediyeler sosyal hizmetler için, kamu görevi için vardır. Zarar çok etmesin ama kar amaçlı kuruluşlar değildir. Buralar insanlara hizmet için vardır. Ben belediyemizi şirket gibi düşünmüyorum burası halka hizmet edilen bir yer. Siz beni temsil ediyorsunuz. Siz emeğinizin hakkını alarak çalışırsanız, beni başarılı kılarsınız. Onun için İzmir'de yakında yayınlanan ankette en başarılı belediye olarak siz çıktınız. En dişli sendikayla örgütlü bir belediyesiniz burada. En yüksek ücretleri de vermeye çalışıyorum. En başarılı belediye İzmir’de Bayraklı… Örnek alsınlar Bayraklı'yı. İşçiye para vermeden başarılı olamazsın. Çalışanınla barışık olacaksın. Ben sizin hepinizi seviyorum. Hiç kafanızı yormayın. Benim sizden ricam şudur; benli veya bensiz bu belediyeyi bırakmayın, yaban ellere bırakmayın, yanlış insanlara bırakmayın" dedi.



İZMİR MARŞINI SÖYLEDİLER



Konuşmaların ardından işçilerle hatıra fotoğrafları çektiren Başkan Karabağ ve beraberindekiler davul zurna eşliğinde işçilerle birlikte halay çekti. Törenin sonunda ise Başkan Karabağ, işçilerle birlikte İzmir marşını söyledi.