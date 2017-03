Bayraklı Belediyesi yardım etti, evleri bu hale geldi

Yaşadıkları derme çatma gecekondu evde yaşam mücadelesi veren 4 çocuklu Coşkun ailesine Bayraklı Belediyesi yardım eli uzattı

Belediye ekipleri yaklaşık 6 hafta çalışarak çatısı akan, camları olmayan, elektriği kesilen evi baştan aşağı yeniledi. Aileye eşya, gıda ve yakacak desteğinde bulunuldu. İhtiyaçları karşılanan ve artık geleceğe umutla bakan aile fertlerinin yüzü uzun zaman sonra ilk kez güldü.



İzmir'in Bayraklı ilçesinde hayatın tüm zorluklarına karşı sokaktan topladıkları hurdalarla hayatta kalma mücadelesi veren Coşkun ailesinin hikayesi iç burkuyor. Bayraklı Belediyesi'nin sahip çıktığı ve her anlamda verilen desteklerle yüzünü güldürdüğü aile çektikleri sıkıntıları ve şimdiki mutluluklarını anlattı. Bayraklı Belediyesi tarafından ailenin evi baştan aşağı yenilenirken, çatı, duvarlar, kapılar, sıva, boya ve badana işlemlerinin yanı sıra elektrik, su tesisatları ile mutfak ve banyoları sıfırdan yapıldı. Aileye erzak, yakacak ve eşya yardımı ile nakdi yardımda bulunuldu.



EVİNİN YENİ HALİNİ GÖRÜNCE BU SEFER MUTLULUKTAN AĞLADI



Yaşadıkları evin ve hayatın kendilerine sundukları zorlu şartları aktaran evin annesi Birsen Coşkun (40), "Yarı aç yarı tok yatıyoruz. Asıl zorluğu ben çekiyorum. Ağır bir iş yapamıyorum, çalışamıyorum. Komşularımız bu güne kadar yardım etti. Hep onların desteğiyle bu zamana kadar idare edebildik. Allah razı olsun onlardan. Evimizin son halini görünce çok şaşırdım. Şoktayım. Çok güzel olmuş. Elektrik, su yoktu. Çocuklarım akan çatının ıslattığı yataklarda su içinde yatıyordu. Belediye sağ olsun bize destek verdi. Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.



ÇOK MUTLUYUZ



Sokaklardan topladığı hurdalarla 10 yıldır ailesinin geçimini sağlamaya çalışan baba Özbey Coşkun (47), “Evimizin her yeri akıyordu. Maddi durumumuz iyi değil. Yatak yorganlarımız ıslandı. Çöplerden kağıt ve plastik toplayarak geçimimizi sağlıyoruz. Evimiz daha önce oturulacak halde değildi. Evimizin çatısı yapıldı, içi yapıldı, eşyalar geldi, düzene girdi. Çok mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



BÜYÜYÜNCE AİLEMİ MUTLU EDECEĞİM...



Hayalinin ailesini mutlu etmek olduğunu söyleyen 11 yaşındaki küçük Muhammet ise, "Plastik topluyorum. 4'üncü sınıfa gidiyorum. Asker olacağım. Güzel yaşamak istiyorum. Yatağımız su içindeydi. Eve geliyorum yemek yok. Acıkıyorum. Suyun içinde yatamıyordum. Sabaha kadar oturuyoruz ve sabah da okula gidiyorum. Okulu seviyorum. Asker olup aileme bakacağım. Onları mutlu edeceğim. Sağ olsun belediye bize sahip çıktı. Artık evimizin çatısı akmıyor" dedi.



ELİMİZDEN GELDİĞİNCE…



Belediye'nin imkanları dahilinde ihtiyaç sahibi ailelere destekte bulunduklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, " Bayraklı gecekonduların ve dolayısıyla dar gelirli ailelerimizin yoğun olduğu ilçelerimizden biri. Sosyal hizmetler Müdürlüğümüz, ilçemizin her mahallesinde bulunan ihtiyaç sahiplerini titizlikle tespit edip, çeşitli yardımlarda bulunuyor. Arkadaşlar ailemizin evini baştan aşağı yeniledi. İmkanlarımız ölçüsünde gereğini yaptık” dedi.