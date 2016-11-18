Bayraklı Belediyesi zabıtalarına, yıkım sırasında saldırı

Bayraklı Belediyesi, kaçak olduğu gerekçesiyle Yamanlar Mahallesi’nde faaliyet gösteren düğün salonunun yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sırasında provokatörler devreye girerek görevini yapmak isteyen yıkım ekibine, zabıtaya ve çevik kuvvet polisine saldırdı. Saldırıda Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürü Abdulhakim Kaya fiziki saldırının yanı sıra kafasına demir sandalye ile vuruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya’nın kafasına dikiş atıldı. Öte yandan belediyenin araçlarının taşlarla camları kırıldı

Bayraklı Belediyesi, imarda yamanlar pazar yeri alanı içerisinde kalan kaçak düğün salonunu yıkmak için harekete geçti. Haftalar öncesinde kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılacağı bildirilen düğün salonu ile ilgili belediye ekipleri bugün işlem yaptı. Bölgede çevik kuvvet ekibi ve zabıta önlem aldı.



775 sayılı gece kondu yasasının 18. maddesi gereğince işlem yapan ekiplere bir grup tarafından engellemeye çalıştı. Bu sırada provokatörlerin devreye girmesiyle çevik kuvvet polisine ve ekiplere taş ve sopalarla saldırıda bulunuldu. Saldırıda Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürü Abdulhakim Kaya fiziksel saldırıya maruz kaldı. Kafasına demir sandalye ile vurulan Kaya, kısa süreli baygınlık geçirdi. Kaya, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.





ARAÇLARA ZARAR VERDİLER, CAMLARINI KIRDILAR



Yıkımı engellemek isteyenler, belediye araçlarının camlarını kırdı. Araçlarda maddi zarar meydana geldi. Bayraklı Belediyesi yetkilileri, işletilen düğün salonun kaçak olduğunu belirterek, “Pazar yerinin bir bölümünde kaçak olarak düğün salonu işletiliyor. Bu durum yasalara aykırıdır. Yıkımla ilgili yürütmeyi durdurma kararını mahkeme kaldırmasıyla, yıkım gerçekleşti” açıklamasında bulundu.



