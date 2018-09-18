Bayraklı'da 15 dekar yandı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, dün akşam ormanlıkta çıkan yangında 15 dekarlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Orman söndürme ekiplerinin önlem için beklediği alanda, yangından önce alkol alan kişilerin olduğu bilgisi üzerine araştırmalar, bu yöne kaydırıldı

Bayraklı'da 15 dekar yandı!
18 Eylül 2018 Salı 14:58

Bornova- Karşıyaka çevre yolu seyir tepesi bölgesinde, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Otlukta başlayan yangın, genç ağaçların bulunduğu orman sahasına sıçradı. Ekiplerin 8 arazöz, 3 iş makinesi ve 4 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın, gece yarısına doğru kontrol altına alındı. Sabaha kadar sürdürülen soğutma çalışmalarının ardından 15 dekarlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Orman söndürme ekiplerinin önlem için beklediği alanda, yangından önce alkol alan kişilerin olduğu bilgisi üzerine araştırmalar, bu yöne kaydırıldı. Bölgeye çıkan yollar üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir yangın #bayraklı yangın
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