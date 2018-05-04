Bayraklı'da 3 açılış birden

Bayraklı Belediyesi, Doğançay Mahallesi'nde inşa edilen ve toplam maliyeti yaklaşık 4 milyon lirayı bulan Veteriner İşleri Müdürlüğü binası ve 4 katlı Fen İşleri şantiyesi ile tamir atölyelerinin açılışını yaptı

Doğançay Mahallesi'nde inşa edilen 3 tesisin açılış törenine Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yanı sıra CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte Tepecik Senfoni Orkestrası da konseriyle açılışa renk kattı.

4 milyon liralık yatırım

Bayraklı Belediyesi'nin kurulma aşamasında sandalyesi dahi yokken çok kısa sürede önemli başarılara imza atıldığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Hafta ortası kent dışında böyle bir açılış yapmak kolay bir iş değil. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Bayraklı Belediyesi 2008-2009 serüveninde kurulurken sandalyesiz, masasız başlayan bir belediyeydi. Gelinen noktada yaptığı sosyal faaliyetler, günlük hizmetleri ve çalışanlarıyla birlikte İzmir'de hatta Türkiye'de isim olmuş bir ilçe haline geldi. Bugün burada açılışını yaptığımız üç tesisin biri tamir atölyeleri, karşıda fen işleri şantiyemiz ve hayvan rehabilitasyon merkezimiz var. Toplam yatırım miktarı yaklaşık 4 milyon lira. Belediyenin öz kaynaklarıyla yaptığımız bir yatırım. Burası tepelikti ve çalışmalar sırasında çalışan bir kardeşimizi de kaybettik. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Biz bu dağı deldikten sonra bu tesisleri yaptık. Belediye hizmet binamızı İzmir'in en güzel yerlerinden birine yaptık ve hizmete geçti. Daha yapacak çok iş var. İlçe belediyelerinin bütçeleri ve imkanları artmadıkça bu yatırımlar çok olmaz. Ama biz az imkanlarla çok iş yapmaya devam edeceğiz. O yüzden benimle yola çıkan herkese, muhtarlarıma, meclis üyelerime, derneklere, tüm sivil toplum örgütlerine, değerli Bayraklı halkına ve Bayraklı dışından da bize destek verenlere çok teşekkür ediyorum' dedi.

İnsana dokunma şiarı

Belediyecilikte insana dokunmayı şiar edindiklerini anlatan Karabağ, Türkiye'de birçok ilki gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Karabağ, '28 semt evi olan Türkiye'nin tek belediyesiyiz. Türkiye'de en çok kütüphanesi olan ilçeyiz. 16 kütüphanemiz var. Türkiye'de ilk ve tek deprem etüt merkezini açan ilçeyiz. Bu ilkleri saymaya gerek yok ama en önemlisi Atatürk'ü, cumhuriyeti, Türk bayrağını vicdanlara kazıyan yegane belediyeyiz ve bu konuda ödül almış bir belediyeyiz. Hep beraber yaptık bunu. 28 semt merkezinde aylar süren çalışma sonucu, büyük organizasyonlar gerçekleştiren bir belediye haline geldik. Bu sevgiye dayalı, gönüllü insanların işidir. Parayla pulla olacak işler değil. Ben sizleri buraya toplayamam. Gönül işidir bu. Siyaset; gönüllere girme sanatıdır. Dayatmalarla, dayılıkla bu işler olmaz. Sevileceksin. Gönüllere girmediğin sürece kral olsan, imparator olsan ne yazar? Onların da sonu var. Bu görevler gelip geçici. Sokaklar eski belediye başkanlarıyla dolu. Bu günler bitecek. Önemli olan iyi insandı dedirtebilmek. Yoksa bu koltuğun gücü gittiğinde göreceksin aynalarla yüzleşeceksin sen sadece kendine çalışmışsın, egolarına çalışmışsın. Ne kadar egosu yüksek belediye başkanı, milletvekili varsa onları ayıplıyorum. Bu işler egoyla olmaz. Bizim şirketlerimiz değil belediyeler, kurumlar bizim malımız, dükkanımız değil. Birbirimizle olan kırgınlığı unutacağız, yaptığımız yanlışın veya karşılıksız öfkenin halka mal olacağını düşünmemiz lazım. En tehlikeli insanlar, büyük noktalara getirilmiş, küçük insanlar. Tesadüfler bir takım insanları bir yerlere getiriyor ve o insanların dünyası küçükse, büyük işler yapılamaz. Ben bu görev süresi içinde kalbini kırdığım insanlar varsa özür dilerim ama bizim kırılan kalbimizi tamir edecek insanları da bekliyoruz. Çok da kalbimiz kırıldı. Hepsini sineye çekiyoruz. Herkesin harcı değil burada böyle açılış yapmak. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Yola çıktığım süre içinde birlikte olduğumuz tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum' diye konuştu.



Karşıyaka'ya teşekkür

Fen işleri şantiye açılışında Bayraklı'da artık üretime geçildiğini vurgulayan Başkan Hasan Karabağ, 'Fen işleri şantiyemiz atölyeleriyle faaliyete geçti. Burada eskiden imalat yoktu artık parklarımızın bankları dahil olmak üzere, çöp konteynerlerinin yeşillendirildiği o sistem, kaynak atölyesi ve marangoz atölyesiyle belediyenin o konulardaki işlerinin üretimine başlamış bulunuyoruz. Daha çok üretim, daha ucuz imalat ve daha çok arkadaşımızın burada faaliyet göstermesini sağlıyoruz. Destek hizmetleri, fen işleri, temizlik işleri, park bahçeler ve muhtarlık müdürlüklerimiz burada faaliyet gösteriyor. Karşıyaka'dan ayrıldığımızda bize verilmeyen 200 bin metrekarelik alan vardı. Onları mahkeme kararıyla aldık ve bu dönemki belediye başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'a da bu alanı meclis kararıyla bize devrettiği için teşekkür ederiz. Yakında o parsellerde ihtiyaç duyulan hizmetleri yapacağız. Bayraklı Belediyesi kuruluşunun 8 ve 9'uncu yılında yok olan her şeyini var haline getirdi. Emeği geçen herkese teşekkürler' diye ifade etti.



Belediyelere kısırlaştırma sitemi

Bayraklı'ya 5 yıldızlı hayvan rehabilitasyon merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karabağ, 'Hayvanı ve doğayı sevmeyen, insanı sevemez' dedi.

Karabağ, 'Bu merkezimizde sokak hayvanlarının kısırlaştırmasını yapıyoruz, tedavi yapıyoruz ve 22 hayvanı iyileşinceye kadar burada barındırabiliyoruz. Sonra küpeleyip, doğal yaşama bırakıyoruz. Duvarlarında hayvan figürlerini görüyorsunuz. Bizim ressamlar sokağındaki arkadaşlarımıza bu güzel çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Onlar bu duvarları resimlerle süsledi. Hayvan ve doğa dostu olmayan asla insan sevemez, asla insan dostu olamaz. Bu hassasiyeti bize gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Yanlışlarımız olursa, düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Belediyelerinde kısırlaştırma merkezleri olmadığı için geceleri bu bölgeye 50'şer 60'ar hayvanı bırakıp, kaçan belediyelere sesleniyorum: 'Ayıp ediyorsunuz'. Nasıl olsa Bayraklı bakıyor, tedavi yapıyor diye buraya bırakıp, gidiyorlar. Biz yine onlara bakarız, doyururuz ama niçin kendileri bakmıyor onu sorgulasınlar' diye gönderme yaparak tesislerin açılışını gerçekleştirdi.