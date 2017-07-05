Bayraklı'da 7 merkezde ağız ve diş sağlığı hizmeti

Bayraklı Belediyesi ücretsiz diş muayenesi hizmeti vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Farklı noktalardaki 7 ağız ve diş sağlığı merkezinde bu yılın ilk altı ayında 9169 kişinin tedavisi yapıldı. Geçtiğimiz yıl ücretsiz diş tedavi hizmetinden 18 bin 332 kişi yararlandı

Adalet Mahallesi'nde 2, 75. Yıl Mahallesi'nde 2, Onur Mahallesi'deki amfi tiyatroda, Gümüşpala düğün salonu ve Nafiz Gürman Mahallesi'nde bulunan toplam 7 ağız ve diş sağlığı merkezinde dolgu, diş temizliği ve çekimi gibi işlemler ücretsiz yapılıyor.



Bu yılın ilk altı ayında 7 ağız ve diş sağlığı merkezinden, toplamda 9169 kişi yararlandı. 4440 kişinin diş muayenesi, 2603 kişinin diş dolgusu, 954 kişinin diş temizliği, 1192 kişinin ise diş çekimi gerçekleştirildi. Randevu sistemiyle çalışan polikliniklerde vatandaşlar ilk olarak ön kontrolden geçiyor ardından randevu verilerek tedavilerine başlanıyor.



Gülerek ayrılıyorlar



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, vatandaşların hayatlarına dokunan projeler geliştirdiklerini belirterek, 'Bunlardan biri de ağız ve diş sağlığı hizmetimiz. Vatandaşlarımız merkezlerimize başvurarak ücretsiz olarak muayene oluyor ve hemen tedavileri başlıyor. Bu hizmetimize vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. İyi bir ekibimiz var. Bize gelenleri güler yüzleri ile karşılıyorlar. Dişindeki sıkıntı giderilen vatandaşımız gülerek merkezlerimizden ayrılıyor. Sağlık alanında ücretsiz hizmetlerle belediyemizin marka olma yolunda ilerlediğini görmek bizleri oldukça mutlu ediyor' dedi.





