Bayraklı'da 7 yılda 12 bin 445 işsize iş bulundu

İşsizliğin arttığı şu günlerde Bayraklı Belediyesi, işverenle iş arayanları bir araya getirmeye devam ediyor

Belediye bünyesinde kurulan İş-Kur aracılığıyla 2016'da 1050 kişi iş sahibi olurken, 7 yıldaki toplam rakam 12 bin 445 olarak gerçekleşti. Bayraklı Belediye Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Büyük firmalar cv bankamızdan faydalanıyor. Toplu işçi alımı yapılıyor. Bir işsiz kardeşimiz iş bulduğundan bizden mutlusu olmuyor' dedi.



İşsizlik rakamlarının yüksek seviyelerde seyrederken, İzmir'de Bayraklı Belediyesi'nin 2010 yılında bünyesinde kurduğu İş-Kur masası aracılığıyla çok sayıda işsiz vatandaş iş sahibi oldu. Binlerce kişinin özgeçmişlerini içeren cv'ler belediyenin havuzunda toplanıyor. Kurumlarında çalıştıracak işçi arayan büyük firmalar beleyenin cv bankasından yararlanıyor.

İşverenler aradıkları özelliklerdeki elemanları belediyeye bildiriyor. Belediye de iş arayanların cep telefonlarına görüşmenin yapılacağı yer ve saat gibi bilgileri mesaj çekiyor. Görüşmelerde aranan özellikleri taşıyan ve mülakatları geçen işsiz vatandaşlar iş sahibi oluyor. Bayraklı Belediyesi, geçtiğimiz yıl bu yolla bin 050 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti. Toplamdaki rakam ise 12 bin 445'e yükseldi.



Bizden mutlusu olmuyor



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, işsiz sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekiyor, "Vatandaşlardan sık sık iş talebi geliyor. Ancak herkesi belediyelerde istihdam etmek gibi bir şansımız yok. 2010 yılında bünyemizde İş-Kur masası kurduk. Cv'leri burada topluyoruz. Büyük firmalar toplu alım yapıyor. Bu alımları yaparken de belediyemizin cv bankasından yararlanıyorlar. Biz de kayıtlı olan vatandaşların cep telefonlarına mesaj yollayarak işin ne olduğunu ve aranan özellikleri belirtiyoruz. Ardından mülakatlar oluyor. Bu yolla yaklaşık 13 bin işsiz vatandaşımız iş sahibi oldu. Bir işsiz kardeşimiz iş bulduğundan bizden mutlusu olmuyor. Umarım bu yıl daha çok işsiz kardeşim iş sahibi olur" dedi.



