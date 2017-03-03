Bayraklı'da 70 engelli teknoloji firmasına iş başvurusu yaptı

Bayraklı Belediyesi, bünyesinde bulundurduğu İŞKUR masası aracılığıyla işsizlere yeni olanaklar sağlamaya devam ediyor. Engellilerin her zaman yanında olan Bayraklı Belediyesi, 250 engellinin iş bulmasına yardımcı oldu

İŞKUR'un bir şubesi gibi faaliyetlerini sürdüren Bayraklı Belediyesi, iş verenle iş arayanları buluşturmaya devam ediyor. Bugüne kadar CV bankasında yaklaşık 30 bin CV toplayan Bayraklı Belediyesi, 13 bin kişinin çeşitli firmalarda istihdam edilmesine yardımcı oldu.

Engelli dostu Bayraklı Belediyesi, İŞKUR'la yapılan iş birliği aracılığıyla engelli vatandaşların da iş bulmasını sağlıyor. Şimdiye kadar 250 engelli bu yolla iş sahibi oldu. Son olarak merkezi Manisa'da olan bir teknoloji firması ile yapılan görüşmeler sonucu firma yetkilileri ile engelli vatandaşlar Bayraklı Belediyesi Osmangazi hizmet binasında bir araya geldi. Engelli vatandaşların başvurabildiği iş imkanına 70 müracaat yapıldı.



İstihdama katkı



Bayraklı Belediyesi'nin İŞKUR'un bir şubesi gibi çalıştığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Elimizden geldiğince ilçemizin istihdam oranına katkı koymaya çalışıyoruz çünkü işsizliğin en fazla olduğu ilçelerin başında Bayraklı geliyor. CV bankamızdaki iş arayan başvuruları yaklaşık 30 bin kişiye ulaştı. Şimdiye kadar 13 bin kişinin iş bulmasına yardımcı olduk. 250 engelli kardeşim yine bu yolla iş sahibi oldu. Herkesi belediyede istihdam etme gibi bir imkanımız maalesef yok. İş arayanlar yeni hizmet binamızın hemen girişindeki İş-Kur masamıza CV'lerine bırakabilir. Birçok firma işçi alımında bizden destek istiyor' dedi.



