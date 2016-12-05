Bayraklı'da 9 ayda 7 bin ton moloz toplandı

Bayraklı Belediyesi'nin, 'Haber verin, molozları kapınızdan alalım' ismiyle başlattığı proje amacına ulaştı. Geçtiğimiz yıl 11 bin 520 ton moloz toplanırken, bu yılın ilk 9 ayında bu rakam yaklaşık 7 bin ton olarak gerçekleşti. Projeyle; hem molozların gelişi güzel dökülmesinin hem de çevre kirliliğinin önüne geçildi

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçede kaçak moloz dökümüyle mücadelesini sürdürürken, çoğunlukla ev tadilatı ve eşya yenilemeleri nedeniyle ortaya çıkan inşaat molozlarını ilçe sakinlerinin kapısının önünden alıyor. 23 Mahallede çalışmalarını sürdüren ekipler, farklı adreslerden aldıkları kullanılmaz halde eski koltuk, yorgan gibi eşyalarla; ağaç ve inşaat artıklarından oluşan molozları toplayarak belirlenen alanlara taşıyor. Bayraklı Belediyesi'nin bu hizmetinden yararlanmak isteyenler (0232) 477 20 00 numaralı telefonu arayarak taleplerini iletebiliyor.



Çevre kirliliğine izin vermeyiz



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, kaçak moloz dökümünün önüne geçmek için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, 'Günümüzde, gelişi güzel moloz dökümü kabul edilebilir bir davranış değil. Bayraklı'da çevre ve görüntü kirliliğine izin vermiyoruz. Bu konunun yakın takipçisiyiz. Vatandaşlarımız belediyemizi arayarak, 'kapımın önünde moloz var' demesi bizim için yeterli. Ayrıca bu konuda duyarlı olan tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum' dedi.

