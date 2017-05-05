Bayraklı'da 98 yarışmacı birincilik için hamle yaptı

Bayraklı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen satranç turnuvası çekişmeli müsabakalara sahne oldu. 98 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışmada şampiyonluk için hamle yapan sporcular için turnuva sonunda bir konser hazırlandı. Dereceye girenler ödüllendirildi

Bayraklı Belediyesi önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde bir araya gelen 98 satranç sporcusu kıyasıya mücadele etti. Yapacakları hamleleri saatlerce büyük ustalıkla seçen ve rakiplerini geride bırakmaya çalışan sporcular etkinlik sonrası çocuk korosu müzikali ile keyifli dakikalar geçirdi.



Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleşen turnuvada dereceye girenlere anı madalyası ve kitap hediye edildi. Ayrıca kategorilerinde ilk 3'e ve en iyi ilk 3 kız sporcuya da müzik çalar hediye edildi. Turnuvanın gençler kategorisinde Can Özmısırlı, Batuhan Yılmaz, İsmail Güngördü, Yıldızlarda; Ozan Duman, Nisa Nur Şahin Beril Uyduk, Küçüklerde; Umutcan Coşkun, Umut Karadağ, Batur Korkmaz, ve Miniklerde ise; Umut Efe Erten, Nehir Sarıkaya, Muhammed Metehan Ok dereceye girdi.



