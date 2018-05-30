Bayraklı'da ailelere erzak yardımı

Bayraklı Belediyesi, dar gelirli ailelere verdiği desteği Ramazan ayında da sürdürüyor. İhtiyaç sahibi aileleri yaptıkları incelemelerin ardından belirleyen Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, erzak ve giyecek yardımında bulunuyor

İlçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak için tüm imkanlarını seferber eden Bayraklı Belediyesi, onların huzur ve mutluluğu için Ramazan ayında da yüz güldüren desteklerine devam ediyor. Ekonomik sıkıntılar yaşayan aileleri yaptıkları titiz çalışmanın ardından belirleyen ekipler, 2018 içinde 2 bin ihtiyaç sahibi aileye erzak paketinin yanı sıra giyecek desteğinde bulundu. Vatandaşların yaşadıkları adreslere giderek, özenle belirlenen aileleri rencide etmeyecek şekilde destek paketlerini teslim eden ekipler, imkanlar ve ihtiyaçlar dahilinde dar gelirli ailelerin her zaman yanlarında olunacağını belirtti.

Her zaman yanlarındayız

Bayraklı'da gelir düzeyi düşük ihtiyaç sahibi çok sayıda vatandaş olduğuna dikkat çeken Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Belediye olarak tüm ihtiyaç sahibi ailelerin imkanlarımız dahilinde her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da yanlarında oluyoruz, onlarla birlikteyiz. Kimseyi incitmeden, kırmadan ekiplerimiz yardımları dağıtıyor. Umarım ülkemizin durumu ekonomik olarak daha iyi olur ihtiyaç sahibi ailelerimiz olmaz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum' dedi.