Bayraklı'da araçlarını yanlış yere park edene ceza!

Bayraklı Belediyesi zabıta ekipleri UKOME kararı alınmış cadde ve sokaklarda araçlarını yanlış yere park edilen araçların sahiplerine göz açtırmıyor. Özellikle okulların açılmasından sonra artan yoğun trafik, birçok sürücünün yanlış parklarıyla çileye dönerken, Bayraklı Belediyesi trafik zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

Bayraklı Belediyesi trafik zabıta ekipleri sabah ve akşam saatlerinde ilçe ana arterlerinde artan trafik yoğunluğunun önüne geçiyor. Özellikle yol kenarlarına ve kaldırımlara gelişi güzel park edilen araçların sahipleri önce uyarılıyor, uyarıyı dikkate almayanlara para ceza kesiliyor.



1608 sayılı kanun gereği UKOME kararı alınmış yerlerde ve pazar yerleri etrafında yanlış park edenlere, meskul mahalde park eden nakliye araçlarına 219 TL, 5326 sayılı kanun gereği kaldırım üzerine park edenlere de 105 TL cezai işlem uygulanıyor. Vatandaşların, toplu ulaşım araçlarının geçtiği noktalarda gelişi güzel araçlarını park eden sürücüleri şikayet etmesiyle harekete geçen ekipler anında sorunu gideriyor. Böylece olası trafik sıkışıklığı gideriliyor.



DUYARLI OLALIM



Kentteki trafik yoğunluğunun, Bayraklı’da da yaşandığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “ Özellikle iş ve okul giriş çıkışlarında oluşan trafik sıkışıklığının önüne geçmek için ekiplerimiz yetki sınırlarımız içindeki cadde ve sokaklarda sürekli denetimlerde bulunuyor. Yanlış park konusunda tüm sürücülerimizin hassas olması gerekiyor. Engellilerin geçişini engelleyecek şekilde arabaların park edilmemesi gerekiyor. Özellikle bu konuda tüm hemşehrilerimin duyarlı olmasını istiyorum” dedi.



