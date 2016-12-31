Bayraklı'da bağlama kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor

İzmir'de Bayraklı Belediyesi'nin açtığı bağlama kursuna özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kursa katılan ev hanımlarından kimi çocukluk hayalini gerçekleştiriyor kimi ise içindeki müzik aşkını saz tellerine vurarak gösteriyor. Farklı semt merkezlerindeki kurslara babalar ve evin çocukları da katılıyor

Bayraklı Belediyesi 27 semt merkezinde açtığı kurslarla vatandaşların farklı alanlarda kendilerini göstermesine yardımcı oluyor. Belediyenin açtığı ve ilgi gören kurslardan biri de bağlama kursu... Bu kursa gelenler bağlamanın insanı kimi zaman hüzünlendiren kimi zaman ise coşturan sesini öğrenmek için eğitim alıyor. Erkekler ve çocukların yanı sıra bağlama kursuna kadınlar da katılıyor. Kursiyer ev hanımları çocukluk hayallerini gerçekleştirdiğini söylüyor. Öğrendikleri yeni türkülerle müzik serüveninin kapılarını aralayan çok sayıda vatandaş konser vereceği günlerin hayalini kurmaya başladı. Kurslara katılmak isteyenlerin oturdukları mahalledeki semt merkezlerine başvurması gerekiyor.



İnsan yetiştirmek önemli



Bayraklı Belediyesi bağlama eğitmeni Sinan Uluer, "İnsanlar bazen bu yaştan sonra müzik eğitimi olur mu diyorlar ama her yaşta müzik eğitimi olur. Önce nota öğretiyoruz. Sonra yavaş yavaş çalmayı öğreniyorlar. Müzik uzun soluklu bir yolculuk. Alparslan Mahallesi'nde olduğu gibi farklı semt merkezlerimizde de derslerimiz sürüyor. İnsan yetiştirmek çok önemli. Bu anlamda bizlere imkan tanıyan, destek veren Bayraklı Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. İlgiden memnunuz, artmasını diliyorum" dedi. Semt merkezlerindeki kursların ilçede önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, bugüne kadar yüzlerce vatandaşın gencinden yaşlısına bağlama öğrendiğini ve kendilerini bu alanda ilerlettiğini söyledi. Karabağ, "23 mahallemizde bulunan 27 semt merkezimizde de birçok etkinlik ve çeşitli kurslar düzenleniyor. Buralara gelen vatandaşlarımız gerek hobi amacıyla gerekse meslek edinmek için eğitimler alıyor. Bağlama kursumuz da bunlardan biri. Çok yoğun ilgi oluyor. 7'den 70'e herkes bağlama çalmayı öğreniyor, hobi olarak seçiyor ve bu alanda ilerliyor. Geleceğin sanatçıları Bayraklı'da yetişiyor" diye konuştu.