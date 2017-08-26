Bayraklı'da bayramlaşma töreni

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, belediye personeli ve vatandaşlarla Mustafa Kemal Spor Salonu'nda bayramlaştı

Çok sayıda vatandaşın katıldığı tören öncesi Grup Majör'ün verdiği konser etkinliğe renk kattı. Başkan Karabağ, çalışanlarla birlikte halay çekti. Bayramlaşma törenine Başkan Karabağ'ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, sendika temsilcileri, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Karabağ, kendisinin herkesin belediye başkanı olduğunu, törene sadece belediye çalışanlarının değil, her görüşten vatandaşın da katıldığını vurguladı. Karabağ, "Çünkü biz bu işleri Atatürk'ten feyz alarak yapıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar Atatürk Cumhuriyetini yıkamazlar" dedi. Irak'ta bir siyasi liderin, 'Keşke Irak'a Atatürk gibi bir lider gelse ve laikliği getirse' dediğini hatırlatan Başkan Karabağ, "Amerika Irak'a özgürlük getireceğim diye 1 milyon insanı öldürdü. Milyonlarca insanı sakat bıraktı. Gelinen nokta din eksenli siyasilerin elinde oyuncak olan bir Irak ve O Irak'ın din eksenli siyasetçisi diyor ki, 'Irak'ı Atatürk gibi biri kurtarır' Geçen gün Venezuella'nın başkanı selam gönderdi. Herkeste Atatürk özlemi var" dedi.



Başkan Karabağ, Bayraklı'da işçisiyle, çalışanıyla halkıyla bir bütünlük olduğunu belirterek, "Bayraklı Cumhuriyet'in kalesi oldu. Eğitim seviyesi yüksek birçok ilçenin önüne geçti. 29 Ekim'lerin kutlamalarında birçok ilçeyi, ili geçti. Bu sizlerin sayesinde oldu. Belediyemizin önüne Büyük bir Atatürk heykeli yaptırdık. Yakında eyerini alacak. Alan yok diyorduk, bundan sonra törenlerimizi de orada yapacağız. Onlar heykel yıksın biz 100 tanesini daha yapacağız ve cumhuriyeti yıktırmayacağız. Bayraklı Belediyesinin geleneği halkla işçiyi, halkla siyasi partileri bir araya getirme anlayışı olmuştur. Bundan sonra bizzat telefon ederek diğer siyasi partideki arkadaşları davet edeceğim" dedi.



En büyük lider Atatürk



Cumhuriyet değerlerinden koparılışın umutları yok etmemesini isteyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, sözlerine şöyle sürdürdü: "Atatürk'ün Samsun'a çıktığı günden daha zor değil şuandaki durumumuz. Şuanda biz daha yığınsal bir güç halindeyiz. Elimizde imkânlarımız var. Sevgili Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktığında Sakine isimli bir kızımız karşılamıştı. Ama artık milyonlar var. Örgütlü olmamız lazım. Sendikacı arkadaşlarımla, sivil toplum örgütleriyle, siyasi partilerden bizim gibi düşünenlerle, derneklerle omuz omuza, birbirimizi küçümsemeden, el ele tutuşarak, Bayraklı'daki birlikteliği Türkiye'ye yaymalı ve ortaçağ karanlığını Türkiye'ye gelmesini engellemeliyiz. Korkaklar her gün ölür cesurlar bir gün ölür".



"Dünyada tartışmasız en büyük lider Atatürk" diyen Başkan Karabağ, "Atatürk 80-90 yıl önce ne söylediyse bugün gerçekleşiyor. Uzaydan fikir getirmeye gerek yok. Yolumuz Atatürk'ün yolu, yolumuz Cumhuriyetin yolu, yolumuz bayrağımızın, ülkemizin, vatanımız yolu! Yolumuz milli değerlerimiz" dedi.