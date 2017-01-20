Bayraklı'da boş bir ev yandı

Bayraklı ilçesinde depo olarak kullanılan bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesindeki tek katlı metruk evden alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu polise ve itfaiyeye haber verdi.



İtfaiye ekipleri, iki lüks site arasında bulunan ve depo olarak kullanıldığı anlaşılan evdeki yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.



Ekiplerin yaptığı incelemede kimsenin bulunmadığı evin içerisinde eski araç lastikleri ile oturma gruplarının bulunduğu belirlendi.



Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.