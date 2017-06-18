Bayraklı'da cinayet

İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan 27 yaşındaki Mesut Şengül kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1600 Sokak'ta meydana geldi. Mesut Şengül ile Serkan Kılıç arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan Kılıç, yanındaki bıçakla Şengül'ü göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Şengül'ü gören çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Şengül yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Serkan Kılıç'ı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şengül'ün cesedi savcının incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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