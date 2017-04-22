Bayraklı'da çocuklar halk oyunlarını öğreniyor

Bayraklı Belediyesi, küçük yaştan itibaren çocuklara kültürümüzün bir parçası olan halk oyunlarını öğretiyor

Hayata geçirdiği farklı projelerle çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan Bayraklı Belediyesi, Manavkuyu'da düzenlediği halk oyunları kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Farklı yörelerin oyunlarını psikolog denetiminde öğrenen çocuklar böylece, "Acaba hata yapar mıyım?" korsundan uzaklaşıyor, özgüvenleri artıyor.



Halk oyunları eğitmeni Merve Çavuşoğlu, farklı yaş gruplarıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarda farklı yöre oyunlarını öğrettiklerini belirterek, "Minik gruplarımız buraya ilk geldiklerinde daha çekingen daha utangaç oluyorlar. Herhangi bir figür yaptığımızda, 'yanlış yaparsam acaba hoca bir şey der mi?' diyerek kendilerini çok fazla geri çekiyorlar. Bazen buraya gelmek bile istemedikleri oluyor. Bundan dolayı çalışmalarımızı daha neşeli bir ortamda yapmayı tercih ediyoruz. Çocuklarla sosyal ortamlarda da bir araya geliyoruz. Birbirleri arasında paylaşımları da artıyor. Bunun sonucunda da zaten başarı geliyor" dedi.

Öğrencilerden Gökalp Güney (13), ilk kez halk oyunları kursuna katıldığını belirterek, "Burada çok güzel zaman geçiriyoruz.Yaptığımız aktiviteler derslerimize de faydalı oluyor. Motivasyonumu artırıyor. Sınavlarda dikkat eksikliğini gidererek daha başarılı olmamızı sağlıyor" dedi.



