Bayraklı'da çocuklar için yüzme eğitimi

Bayraklı Belediyesi yüzme bilmeyen herkese yüzme öğretiyor. Yaz spor okulları kapsamında 5-16 yaş arasındaki öğrencilere yönelik başlayan yüzme kursu bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Bayraklı yüzme havuzunda verilen eğitimlerde çocuklar hem yüzmeyi öğreniyor hem de eğleniyor

Okulların kapanmasıyla Bayraklı sahilinde bulunan yüzme havuzunda öğrencilere yüzme öğreten Bayraklı Belediyesi, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmasını, tatillerini spor yaparak ve öğrenerek geçirmelerini sağlıyor. Yüzme kursu sayesinde sosyalleşen öğrenciler hem keyif dolu anlar yaşıyor hem de yeni arkadaşlıklar kuruyor.

Haftada 4 gün

Geçtiğimiz yıl da alanında uzman eğitmenler tarafından 1200 kişiye yüzme öğreten Bayraklı Belediyesi'nin yüzme kursundan memnun kalan çocuklar ve bu yıl da uzman eğitmenler eşliğinde eğitim görüyor. Haftanın dört günü 5-16 yaş arasındaki çocuklar yüzme eğitimi alıyor. Cumartesi-pazar günleri 09.00- 10.00 saatleri arasında engelli vatandaşlar, cumartesi 11.00-17.00 saatleri arasında ise kadınlar havuzdan yararlanabiliyor. Havuzda 7 eğitmen, 1 de cankurtaran görev yapıyor. Eğlenceli geçen kurslarda çocukların mutluluğu yüzlerine yansıyor.



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Yaz öncesi Bayraklı sahildeki havuzumuzda yenileme çalışması yaptık. Çocuklarımız burada yüzmeyi öğreniyor. Profesyonel bir ekip havuzda eğitim veriyor. Hocalarımız, can kurtaranımız eşleğinde çocuklarımız keyifli dakikalar geçiriyor. Ayrıca engelli vatandaşlarımızla özel olarak ilgileniyoruz. Bayraklı'da bu kursumuz sayesinde yüzme bilmeyen kalmayacak' dedi.





