Bayraklı'da çocuklar için yüzme eğitimi

Haftada 4 gün
Geçtiğimiz yıl da alanında uzman eğitmenler tarafından 1200 kişiye yüzme öğreten Bayraklı Belediyesi'nin yüzme kursundan memnun kalan çocuklar ve bu yıl da uzman eğitmenler eşliğinde eğitim görüyor. Haftanın dört günü 5-16 yaş arasındaki çocuklar yüzme eğitimi alıyor. Cumartesi-pazar günleri 09.00- 10.00 saatleri arasında engelli vatandaşlar, cumartesi 11.00-17.00 saatleri arasında ise kadınlar havuzdan yararlanabiliyor. Havuzda 7 eğitmen, 1 de cankurtaran görev yapıyor. Eğlenceli geçen kurslarda çocukların mutluluğu yüzlerine yansıyor.
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Yaz öncesi Bayraklı sahildeki havuzumuzda yenileme çalışması yaptık. Çocuklarımız burada yüzmeyi öğreniyor. Profesyonel bir ekip havuzda eğitim veriyor. Hocalarımız, can kurtaranımız eşleğinde çocuklarımız keyifli dakikalar geçiriyor. Ayrıca engelli vatandaşlarımızla özel olarak ilgileniyoruz. Bayraklı'da bu kursumuz sayesinde yüzme bilmeyen kalmayacak' dedi.