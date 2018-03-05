Bayraklı'da çocuklara yönelik trafik eğitimi

Bayraklı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, trafik kurallarına dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve ilçedeki çocukların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla 'Trafiğe güvenli adımlar' konulu seminer düzenledi. İlkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte toplum destekli polis, çocuklara trafik kurallarını ve neden uyulması gerektiğini anlattı

Bayraklı Belediyesi Gümüşpala Kütüphanesi'nde Toplum Destekli polis Barış Demirgüneş tarafından verilen seminere çok sayıda öğrenci katıldı. Demirgüneş'in anlattıklarını pür dikkat dinleyen çocuklar akıllarındaki soruların da yanıtını buldu. Seminerde öğrencilere, trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, araçta güvenli yolculuk ve güvenli oyun alanları konularında bilgiler verildi. Video gösterimleriyle desteklenen etkinlikte çocuklara uygulamalı pratik bilgiler de sunuldu.



Kapımız her zaman açık



Yaşamın bir parçası olan trafik kurallarına dikkat etmeden hayatın sürdürülemeyeceğini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri en önemli unsurlardan biri olan trafik güvenliğini, toplum destekli polislerimizin eğlenceli hale getirdikleri sunumlarıyla aktarıyoruz. Trafik ışık ve işaretlerini, emniyet kemerinin önemi gibi konular video ve uygulamalarla kütüphanelerimizde seminer şeklinde veriliyor. Birer kültür yuvası haline gelen kütüphanelerimizin kapısı herkese sonuna kadar açık' dedi.



