Bayraklı'da çocuklara yönelik trafik eğitimi

Bayraklı Belediyesi Gümüşpala Kütüphanesi'nde Toplum Destekli polis Barış Demirgüneş tarafından verilen seminere çok sayıda öğrenci katıldı. Demirgüneş'in anlattıklarını pür dikkat dinleyen çocuklar akıllarındaki soruların da yanıtını buldu. Seminerde öğrencilere, trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, araçta güvenli yolculuk ve güvenli oyun alanları konularında bilgiler verildi. Video gösterimleriyle desteklenen etkinlikte çocuklara uygulamalı pratik bilgiler de sunuldu.
Kapımız her zaman açık
Yaşamın bir parçası olan trafik kurallarına dikkat etmeden hayatın sürdürülemeyeceğini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri en önemli unsurlardan biri olan trafik güvenliğini, toplum destekli polislerimizin eğlenceli hale getirdikleri sunumlarıyla aktarıyoruz. Trafik ışık ve işaretlerini, emniyet kemerinin önemi gibi konular video ve uygulamalarla kütüphanelerimizde seminer şeklinde veriliyor. Birer kültür yuvası haline gelen kütüphanelerimizin kapısı herkese sonuna kadar açık' dedi.
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