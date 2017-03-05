Bayraklı'da develer 7. kez güreşti

İzmir'in Smyrna Meydanı'nda, Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali yoğun ilgi gördü. Güneşli havayı fırsat bilen binlerce güreş sever alanı doldururken, develer birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı

Bayraklı Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Deve Güreşi Festivali'nin 7'ncisi bugün saat 10.00'da Smyrna Meydanı'nda başladı. Festivale İzmir, Çanakkele, Balıkesir, Muğla ve Manisa'dan 100'ün üzerinde deve katıldı. Yaşlarına göre baş üstü, baş ve baş altı kategorilerinde gün boyu mücadele eden develer rakiplerine üstünlük sağlamaya çalıştı. Güneşli havayı fırsat bilip alanı dolduranlar, davul zurna ve klarnet eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Çocuk ve yetişkinler develerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Rengarenk süslenen develer güreş öncesi, güreş alanında boy gösterdi, tur attı. Festivale her yıl ilginin arttığını kaydeden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Bu bir Yörük geleneğidir. Sevgili Atatürk, 'bir gün Toroslar'a gidin, Toros Dağları'nın tepesinde bir çadır görüyorsanız ve o çadırda duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu ülkeyi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz' demiştir. Atatürk yine bir sözünde, 'Yörüklerden edebiyatçı çıkar, müzisyen çıkar, bilim adamı çıkar, hepsi çıkar ama bir tek vatan haini çıkmaz' demiştir. Atatürk Yörük çocuğudur. Babası Selanikli Yörük'tür. Annesi bir Yörük kızıdır. Yörükler vatanseverdir. Sadece zeybek oynarken diz çökerler. Türkiye'mizin başına bela olanlara İzmir'in kurulduğu yerden sesleniyorum. Yörük anlayışı Yörük yurtseverliği, vatanseverliği, Türkiye'nin her karış toprağında vardır. Bunu bilsinler. Biz öldürerek yenilmeyiz çünkü biz bir ölür bin doğarız" dedi. Yöresel oyunların sergilenmesinin ardından başlayan müsabakalar tamamlandıktan sonra dereceye giren deve sahiplerine törenle kupa verilecek.