Bayraklı'da dişlere estetik dolgu yapılıyor

Vatandaşların dişlerini ücretsiz tedavi eden Bayraklı Belediyesi, Adalet Mahallesi'ndeki sağlık evine çeşitli estetik problemleriyle gelen hastalara yeni bir gülüş kazandırmaya başlandı. Dişlerindeki problemlerden dolayı gülmekten çekinen vatandaşlar, tedavi sonrası 'gülerek' evlerinin yolunu tutuyor

Strese bağlı diş sıkma, aşırı tüketilen asitli içecekler, çok limon tüketimi alışkanlığı sonucunda oluşan estetik olmayan görüntülerin ve dişler arasındaki doğal açıklıklar estetik dolgu materyali ile kapatılıyor. Hastalar bu işlem sonrası gülme korkularını bir kenara bırakarak rahat rahat gülmenin keyfini yaşıyor.



Ücretsiz yapılıyor



Adalet ve 75. Yıl Mahallelerinde 2'şer, Nafiz Gürman kültür ve sağlık evi, Gümüşpala Düğün Salonu ve Onur Mahallesi Açıkhava Kültür Merkezi'nde de birer olmak üzere toplam 5 noktada 7 hekimle hizmet veriliyor. Geçtiğimiz yıl 18 bin 332 kişinin dişini ücretsiz tedavi eden diş hekimleri bu merkezlerde diş muayenesi, dolgu, diş temizliği ve çekim işlemlerini herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştiriyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin merkezlere giderek ön muayene olup, diş hekimlerinden randevu alması gerekiyor.



Vatandaşlarımız memnun



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ağız ve diş sağlığı konusunda önemli yatırımlar yaptıklarını hatırlatarak, "Sağlık alanında vatandaşlarımıza sunduğumuz ücretsiz hizmetler beğeni topluyor. Ağız ve diş sağlığı konusunda da önemli bir yol kat ettik. Belediye bünyesinde çalışan diş hekimlerimiz, geçtiğimiz yıl 18 binden fazla vatandaşımıza ücretsiz hizmet sundu. Şimdi de dişlerinde çeşitli estetik problemler yaşayanlara yönelik bir çalışma başlattık. Bu ücretsiz hizmetimiz de beğenildi. Tedavi olanların gülerek ayrılması bizim en büyük mutluluğumuz" dedi.







