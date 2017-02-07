Bayraklı'da doğalgazın güzergahı değerlendirildi

Bayraklı Belediyesi muhtarlarla İzmirgaz yetkililerini bir araya getirdi

Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ilçenin tamamına doğalgaz gelmesi için gereken tüm desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. İzmirgaz Genel Müdürü Burçin Yandımata ise, Bayraklı'nın tüm mahallerine doğalgaz vermek istediklerini ancak bunu belli bir plan çerçevesinde yapacaklarını söyledi. Muhtarlar da, gecekondulara doğalgaz verilmesini istedi.



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, İzmirgaz Genel Müdürü Burçin Yandımata ile 23 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda ilçenin doğalgaz sorunu değerlendirildi. Muhtarlar doğalgazla ilgili tüm sorularını Yandımata'ya iletti.



Elektrik, su gibi ihtiyaç



Çiçek Mahallesi Muhtarı Osman Akseki, elektrik, su verilen evlere de doğalgaz verilmesi gerektiğini belirterek, Yandımata'ya, 'Konya, Bursa, İstanbul gibi illerde gecekondu mahallelerine doğalgaz verilirken İzmir'de neden verilmiyor?' diye sordu. Konya'da valiliğin aldığı kararla kömür yakılmasının yasaklandığını söyleyen Yandımata, 'Akaryakıt da yakamıyorlar ve tek şansları doğalgaz' yanıtını verdi.

Yandımata, 'Bayraklı'ya 5600 doğalgaz kutusu koyduk. 2006'da başlayan yatırımlarla 59 bin haneye gaz arzı sağlandı. 40 bin 700'ü de abone oldu. Bayraklı'da 9 mahalleye girmedik. Adalet mahallesinde 100 kutu koyduysak 74'ü abone olmuş. Soğukkuyu, yüzde 81,7. Onur Mahallesi'nde yüzde 85 oranında aboneleşme sağlandı. Bayraklı'da aboneleşme gayet iyi durumda. Girmediğimiz mahallelerin de projeleri hazır, ancak İzmir'de hala hizmet vermemiz gereken, ruhsatlı yapılar var. İzmir'de 10 senede 770 bin haneye gaz kullandırdık. Bir evde üç kişi olduğunu düşünürsek 2.1 milyon insan doğalgazdan faydalanıyor. Bir o kadar da kullanmayanlar var. Kısa sürede buralara da doğalgaz veririm diye söz veremem ancak tabi ki buralara da hizmet vereceğiz' dedi.



Destek vereceğiz



İlçedeki hava kirliliği sorununun önemine değinen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Doğalgaz olmayan mahallere de doğalgazın gelmesini istiyoruz. Belediye olarak bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız. Muhtarlarımız, geçtiğimiz gün Vali beyin başkanlık ettiği toplantıda bu sıkıntılarını dile getirdi. Maalesef Bayraklı'nın İzmir'deki hava kirliliğine önemli katkısı var. Gecekondulara doğalgazın girememesi nedeniyle kömür yakmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bu bölgenin, hava kirliliği duyurularında hep adı geçiyor' dedi.