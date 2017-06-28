Bayraklı'da dönüşüm sırası 'Adalet'e geldi

Bayraklı'da kendiliğinden dönüşümün gerçekleşmesi için imar plan revizyonu gerçekleştiren Bayraklı Belediyesi, Tepekule ve Çay mahallerinin ardından Adalet Mahallesi'nin eskiyen imar planlarını da yenileyecek. Küçük parsellerin birleştirilmesi işleminin sonuna gelindi

Bayraklı'da kendiliğinden dönüşümün gerçekleşmesi için imar plan revizyonu gerçekleştiren Bayraklı Belediyesi, Tepekule ve Çay mahallerinin ardından Adalet Mahallesi'nin eskiyen imar planlarını da yenileyecek. 25 bin kişiyi ilgilendiren çalışmanın sonuna geldiklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan, 'Küçük parselleri birleştirip büyük parseller oluşturuyoruz. İnşaat hakkını yukarı vererek geniş parklar, caddeler oluşturacağız. Ağustos ayında yapılacak meclisimizde konuyu görüşeceğiz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ilçemizde değişim başlar' dedi.



Bayraklı Belediyesi, Tepekule ve Çay Mahallesi'nde eskiyen imar planlarını yeniledi. Buralarda yapılara maksimum 7 ile 10 kata kadar izin verildi. 48 hektar alanda yaklaşık 50 bin kişiyi ilgilendiren bu değişiklik sonrası bölgede hareketlilik başladı. Bayraklı ve İzmir'de kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için eskiyen imar planlarının yenilenmesi gerektiğine inandıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Tepekule ve Çay mahallerinde yaklaşık 50 bin kişiyi ilgilendiren bir çalışma yaptık. Planları Bayraklı ve büyükşehir belediye meclislerinden geçirdik. Şimdi Adalet Mahallesi'nde 25 hektarlık bir alanda bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Küçük parselleri birleştirip, büyük parseller oluşturuyoruz. İnşaat hakkını yukarı vererek geniş parklar, caddeler oluşturacağız. 25 bin kişiyi ilgilendiren bir çalışma' dedi.



Ekip çalışması

Başkan Karabağ, Tepekule ve Çay mahallerinde 7 ile 10 gabariye kadar inşaat hakkı verildiğini ifade etti. Karabağ, 'Planlara çok az sayıda dava açıldı. Davalar lehimize sonuçlanıyor. Mahkemeler yürütmeyi durdurma kararı vermedi. Vatandaşlarımız bu planlara göre inşaata başlayabilir. Adalet Mahallesi'ndeki çalışmayı ağustos ayı meclisine yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmayı büyükşehir belediyesi ile birlikte yapıyoruz. 5 binlik planlar konusunda uzlaştık. Arkadaşlarımız sürekli görüşüyor. Kaliteli bir ekibimiz var. Planlamada başarılı bir ekip olduk. İyi gidiyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ilçemizde değişim başlar. Adalet Mahallesi'nden sonra Nafiz Gürman, Onur, Yamanlar, Gümüşpala ve Emek mahallerinde imar plan revizyon çalışması yapacağız' dedi. n Kübra Topal