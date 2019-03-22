Bayraklı'da down sendromlu çocukları taşıyan minibüs devrildi: 34 yaralı

İzmir’de down sendromlu çocukları taşıdığı belirtilen minibüs Bayraklı tünelleri girişinde kaza yaptı. Araç devrilirken içerideki 34 kişi yaralandı.

Bayraklı'da Cengizhan Mahallesi yakınlarında İzmir Kuzey Çevre Yolu'na bağlanan yolda servis minibüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 34 kişi yaralandı. Araçta down sendromlu çocukların olduğu öğrenildi.

Çocukların sabah başka servise binmeleri gerektiği; ancak araç bozulduğu için kaza yaptıkları midibüse bindikleri öğrenildi.

Öte yandan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce oluşturulan krize müdahale ekibi de hastaneleri dolaşıp, çocuklar ve aileleri ile görüşmeye başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, 34 yaralıdan birçok çocuğun taburcu edilerek, evlerine gönderildiğini söyledi.