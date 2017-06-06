Bayraklı'da fırınlar denetlendi

Ramazan ayında denetimlerini artıran Bayraklı Belediyesi, fırınlarda hijyen kontrolü yaptı. İş yerlerindeki çalışma ortamlarını, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını, ruhsat ve gerekli üretim izinlerini, gramajları denetleyen zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerine eksiklikler ve yapılması gerekenlerle ilgili uyarılarda bulundu

Unlu mamul üretim merkezlerini gezen ekipler, iş yerlerinde hijyen başta olmak üzere gerekli belgeleri ve üretimin uygunluğunu kontrol etti. Gıda teknikeri Ayşe Sarı öncülüğünde denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri iş yerlerinde genel hijyen kurallarının yanı sıra maya ve yumurtaların son kullanma tarihlerini, yumurtaların soğuk hava deposunda bulunup bulunmadığını, un, duvar, zemin teması gibi genel konuları denetledi. Çalışanların bone, kolluk ve önlük gibi kılık kıyafetlerini de inceleyen ekipler, iş yerinde bulunması gereken çalışan hijyen eğitim belgesi, ilçe tarım üretim izin belgesi, haşere ilaçlama belgesi, ruhsat ve vergi levhası kontrolü de yaptı. Ramazan pideleri üzerinde yoğunlaşan zabıta ekipleri fırından çıkan pidelerin gramaj kontrollerini gerçekleştirerek, 300 gram olması gereken pidelerin tamamında yeterli gramaja ulaşıldığını tespit etti.







