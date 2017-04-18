Bayraklı'da geleceğin futbolcuları yetişiyor

Bayraklı Belediyesi spor okulları projesi ile geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. İlçenin dört bir yanında futbol spor okulları açarak, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destek olan Bayraklı Belediyesi, bu yaz yine ücretsiz futbol okullarıyla yüzlerce gencin futbol serüvenine ışık tutacak.

Çocuk, genç demeden 7’den 70’e herkese spor imkanı sağlayan Bayraklı Belediyesi, gençlerin boş vakitlerini değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak durarak, spora yönelmeleri bakımından da önemli bir görev üstleniyor. Spora ve sporcuya verdiği destekler, yatırımlarla birçok branşta başarılar elde eden Bayraklı Belediyesi, ücretsiz yaz futbol spor okulları için başvuruları almaya başladı.





ÜCRETSİZ OLACAK



Okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak yaz futbol spor okulları eylül ayına kadar devam edecek. Antrenmanlar Bayraklı Belediyesi Şehit Ümit Boz Tesisleri, Doğançay Futbol Tesisleri, Mansuroğlu 75. Yıl Park İçi, Gümüşpala ve Mansuroğlu Halı sahalarında gerçekleştirilecek. Ücretsiz futbol spor okullarından 7-12 yaş grubundaki çocuklar yararlanabilecek. Müracaat etmek isteyenler 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ile Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’ndaki kayıt ofisine başvuru yapabilecek. Kurs hakkında detaylı bilgiye (0232) 371 23 00 telefon numarasından ulaşılabilecek.





SPOR ALT YAPMIZI GÜÇLENDİRDİK





Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, özellikle çocukların ve gençlerin spor yapması için gerekli adımları attıklarını belirterek, “Kurulduğumuz günden itibaren spor alt yapımızı güçlendirmek adına projeler geliştirdik. Özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi sporla buluşturuyoruz. Açtığımız spor okullarında her yıl binlerce yavrumuzu ağırlıyoruz. Okullar kapanır kapanmaz spor okullarımız başlayacak. Böylece geleceğimiz olan çocuklarımız hem boş vakitlerini değerlendirecek hem de onları sporla buluşturacağız” dedi.





