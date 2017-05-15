Bayraklı'da gözleme ayran şenliği yapıldı

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen gözleme, ayran şenliği yine renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe katılanlar hem gözleme ve ayrana doydu hem de Doğançaylı kadınların ürettiği organik ürünleri tattı

Doğançay Gözleme Ayran Şenliği hafta sonu boyunca İzmir'in çeşitli ilçelerinden gelen binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Doğançaylı kadınlar açtıkları stantlarda organik ürünler, takı-tasarım gibi aksesuarlar da satarken, şenliğin teması olan gözleme ve ayran en çok tercih edilenler ürünlerin başında yer aldı. Şenlik kapsamında birbirinden eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlenen yarışmalar kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Roman dans topluluğu ve halk oyunları ekibi ile sokak sanatçıları ve bandocular da gösterileriyle şenliğe renk kattı. Doğançay Meydanı'nda sahne alan Grup Mecaz'ın söylediği türküler de büyük beğeni topladı.



İlgi giderek artıyor



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, gözlem ayran şenliğine olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, 'Bu yıl şenliğimizin üçüncüsünü gerçekleştirdik. Şenlik için çeşitli noktalardan servis kaldırdık. Şenliğimize katılanlar hem gözleme ayrana doydu hem de Doğançalyı kadınlarımızın yetiştirdiği organik ürünlerden alma fırsatı yakaladı. Çocuklarımız için çeşitli etkinliklerimiz oldu. Bu şenliğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz' dedi.



