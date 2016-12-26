Bayraklı'da haftada 4 gün okuma-yazma kursu veriliyor

Bayraklı Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan okuma-yazma kursu yüzlerce vatandaşı hayata yeniden bağlıyor. Kurslara katılarak, ilkokul sertifikası alan kursiyerler artık gazete, kitap, dergi okuyabiliyor, yeniden doğmuş gibi dünyayı farklı gözle keşfetmenin mutluluğunu yaşıyor

Bayraklı Belediyesi okuma yazma kursları yüzlerce kişiyi defterlerle ve kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. Kurslara katılan vatandaşlar kademelerine göre belirlenen sınıflarda 120 veya 180 saatlik eğitim görüyor. Haftada 4 gün 4'er saatlik derslerde kursiyerler okuma-yazma öğrenmenin yanı sıra matematik ve sosyal bilgiler gibi dersler de görüyor. Farklı seviyedeki yetişkin öğrenciler, kurs sonrasında yapılan sınavı geçmeleri halinde ilkokul diploması sahibi oluyor. Özellikle maddi sebeplerden dolayı okula gidemeyen dar gelirli ev hanımlarının tercih ettiği derslere katılan kursiyerler, 'Artık ülkemizde ve dünyada olup bitenden haberdar olabiliyoruz, okuyup, yazabiliyoruz. Yeniden doğmuş gibi olduk. Keşke okuma ve yazmayı çok önceden öğrenme imkanımız olsaydı' diyor.



Üniversitenin yolu açılıyor



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'İlçemizde dar gelirli aile sayısı oldukça fazla. Maddi sebeplerden dolayı okula gidemeyen vatandaşlarımız için okuma-yazma kurslarımız devam ediyor. İlçemizde okuma-yazma bilmeyen kalmasın istiyoruz. Ev hanımları kurslara ilgi gösteriyor. Birbirlerini teşvik ediyorlar. Kurslarımıza katılıp şu an üniversite okuyanlar var. Kurslarımız devam edecek. Katılmak isteyenler mahallerindeki semt merkezlerine başvuruda bulunabilirler' dedi.





