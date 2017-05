Bayraklı'da halaylı 1 Mayıs kutlaması

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çalışanlarıyla bir araya geldi

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’ndaki işçi bayramı kutlamasında konuşan Başkan Karabağ, “Türkiye’de taşeron sözleşmesini imzalayan ilk belediyeyiz. Belediyemiz her konuda öncü oluyor. Çalışanların sendikalaşmasına ön ayak olan, hakkını vermeye çalışan belediye iyi organize olursa başarılı olur. Biz bunu başardık” dedi.



Bayraklı’da 1 Mayıs coşkusu yaşandı. Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Spor Salonu’ndaki İşçi Bayramı kutlamasına Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, DİSK 6 No’lu Şube Başkanı Emine Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı. İşçiler üzerlerinde, “Kıdemime dokunan eller kırılsın” yazan tişörtler giydi. Ellerinde, “Tüm farkı yaratan emektir”, “İşçinin ateşi sermayeyi yakacak”, “Yılmadık direndik kazandık” “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Birleşen işçiler yenilmez” yazan dövizler taşıdı.



NAZIM’IN ŞİİRİNİ OKUDU!

ÖNCÜ BELEDİYEYİZ



KIDEM TAZMİNATIMA DOKUNMA

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, konuşmasına Nazım Hikmet’in “Güneş’i içenlerin Türküsü” isimli şiirini okuyarak başladı. Karabağ, “Güneşi zaptedetme ülküsü işçi sınıfı iktidarını hedeflemektir. Bu yolda binlerce arkadaşımızı kaybettik. Demokrasi, emek mücadelesi bugünlerde var olma mücadelesi haline geldi. 12 Eylül 1980’den önce 45 milyon nüfus 5.5 milyon sendikalı işçi vardı. Şimdi 1 milyon 100 bin sendikalı işçi var. İşçi sınıfı diye bir sınıf da kalmıyor. Kaymakamlıkla geçinen 20 milyonu geçen açlık sınırında bir insan topluluğu yaratıldı. Taşıma suyla dönen bir ekonomi yaratılıyor. Geldiğimiz nokta iş, ekmek mücadelesi ama cumhuriyet, demokrasi mücadelesiyle birleşerek bir yol çizmek zorundayız. Bayraklı Belediyesi bir mevzidir. Biz buna ön ayak olduk. Bu mevziiyi kaybetmeyin. Başkana, çavuşa, müdüre kızdım şu olmak istiyorum diye belediyeyi yıpratmayın. Biz bugün varız yarın yokuz. İçinizde böyle insanlar varsa içinizden ayıklamaya çalışın. Mevcut yönetime ihanet eden biri, gelecek başka siyasi hareket asla ciddiye almaz. İçinizdeki ihanetçileri kesinlikle barındırmayın. Memurluk diye bir şey kalmıyor. Bu durum sözleşmeli personele dönüşecek, kıdem tazminatı kalkacak. Kölelik düzeni başlayacak. Emek mücadelesini temizlik ya da park ve bahçelerde çalışan işçiler değil, memurları da tüm çalışanları ilgilendiriyor” dedi.Başkan Karabağ, Bayraklı Belediyesi’nin her konuda öncü bir belediye olduğunu söyledi. Karabağ, “Türkiye’de ilk taşeron sözleşmesini imzalayan belediyeyiz. Sahtekarlığa gerek yok. Biz yola çıktığımız günden beri ‘sol’ diyoruz, ‘Atatürk’ diyoruz, ‘cumhuriyet’ diyoruz. Bize oy verene de vermeyene de aynı şeyi söylüyoruz. Biz olduğumuz gibi görünüyoruz. Olduğumuz gibi olalım. İşçi hareketi sol harekettir. Çakma sendikalardan uzak duralım. Samimi bir şekilde, elinden geldiğince gayret eden, bu işleri yapmaya çalışan sendikalarla buluşalım. Yarın sendikasız da kalabiliriz. Bayraklı’da belediye her konuda öncü oluyor. İzmir’in en başarılı belediyesiyiz. Bunu ben söylemiyorum. Bunu araştırmalar söylüyor. Çalışanların sendikalaşmasına ön ayak olan, hakkını vermeye çalışan belediye iyi organize olursa başarılı olur. Küçük imkanlarla bunu başardık. Büyük imkanları olan belediyeler biraz aklını başını toplasın. İşçiye, çalışana emekçisine memurunun şartlarını iyileştirerek onları bir dünya görüşünde birleşmesini sağlasın. Örgütlü güç en büyük güçtür. Deniz Gezmişlerin döneminden daha da gerideyiz. Ülkenin durumu çok vahim. Her arkadaş ilkelerine, siyasi hareketine, belediyesine ve arkadaşlarına sahip çıkacak. Gönlümüz, kalbimiz her zaman sizinle. Biz olsak da olmasak da ölünceye kadar beraberiz” dediDİSK 6 No’lu Şube Başkanı Emine Yılmaz ise, “Kıdem tazminatımıza dokunmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyiz. İktidarda hangi parti olursa olsun işçi aleyhine kanun çıkartıyorsa, gecenin bir vakti ellerini kaldırıp kiralık iççi yasasını çıkarıyorsa, kıdem tazminatlarını gasp etmeye çalışıyorsa, DİSK olarak meydanlarda söylemlerimizle buna karşısında olacağız” dedi.Konuşmaların ardından Başkan Karabağ, çalışanlarla halay çekti. Karabağ ardından da Gündoğdu Meydanı’ndaki kutlamalara katıldı.