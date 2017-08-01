Bayraklı'da ikram aracı sayısı 5'e çıktı

Bayraklı Belediyesi ikram araçlarının sayısını artırdı. Modern görünümlü, tam donanımlı 2 yeni araç daha alan Bayraklı Belediyesi, 5 ikram aracıyla daha fazla kişiye hizmet verecek

Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ilçe sakinlerinin cenazelerinde, bayramlarda mezarlıklarda, Ramazan ayında camilerde, belediyenin açılış ve tören gibi organizasyonlarında da kullanılacak yeni ikram araçlarından sıcak, soğuk içecek servisi yapılacak.



Daha donanımlı



Yeni 2 araçla ikram aracı sayısını 5'e çıkardıklarını ve böylece daha fazla noktada vatandaşlara ulaşabileceklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Yeni araçlarımız daha modern görünümlü ve donanımlı. Bu araçlarımız vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde hizmetinde olacak. Ekiplerimiz bu araçları özellikle taziye evlerine yönlendiriyor. Belediyemizin kültür ve sanat etkinliklerinde de binlerce kişiye ikramda bulunuluyor. Yeni araçlarımız da Bayraklımıza hayırlı olsun' dedi.



