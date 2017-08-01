Bayraklı'da ikram aracı sayısı 5'e çıktı

Bayraklı Belediyesi ikram araçlarının sayısını artırdı. Modern görünümlü, tam donanımlı 2 yeni araç daha alan Bayraklı Belediyesi, 5 ikram aracıyla daha fazla kişiye hizmet verecek

Bayraklı'da ikram aracı sayısı 5'e çıktı

Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ilçe sakinlerinin cenazelerinde, bayramlarda mezarlıklarda, Ramazan ayında camilerde, belediyenin açılış ve tören gibi organizasyonlarında da kullanılacak yeni ikram araçlarından sıcak, soğuk içecek servisi yapılacak.

Daha donanımlı

Yeni 2 araçla ikram aracı sayısını 5'e çıkardıklarını ve böylece daha fazla noktada vatandaşlara ulaşabileceklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Yeni araçlarımız daha modern görünümlü ve donanımlı. Bu araçlarımız vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde hizmetinde olacak. Ekiplerimiz bu araçları özellikle taziye evlerine yönlendiriyor. Belediyemizin kültür ve sanat etkinliklerinde de binlerce kişiye ikramda bulunuluyor. Yeni araçlarımız da Bayraklımıza hayırlı olsun' dedi.

 

Etiketler; #bayraklı
Önceki Haber
Mide küçültme ameliyatı oldu, 25 gün sonra öldü!
Sonraki Haber
Konak'ta okullara yaz bakımı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.