Bayraklı'da kadınlar için 45 dakikalık terapi imkanı

Bayraklı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi verdiği ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetiyle hem kadınların sorunlarıyla yakından ilgileniyor hem de düzenlen seminerde onların farklı konularda bilinçlenmesini sağlıyor. Bu yılın ilk sekiz ayında farklı konularda problemler yaşayan 102 kadın merkeze başvurarak merkezin psikoloğundan destek aldı

2011 yılında Yamanlar Semt Merkezi binasında çalışmalarına başlayan Bayraklı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, çok sayıda kadının ailesi, eşi, çocuğu ya da farklı nedenlerle yaşadığı psikolojik sorunları çözmeye devam ediyor. 45'er dakikalık seanslar halinde gerçekleşen terapilerde psikolojik destek alanlar merkezden mutlu ayrılıyor. Bu yılın ilk sekiz ayında farklı konularda problemler yaşayan 102 kadın merkeze başvururken, 6 yıldaki toplam rakam 1353 olarak gerçekleşti. Öte yandan merkezde kadınlara yönelik düzenlenen seminerlerde şimdiye kadar 1179 kadına eğitim verildi.



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, kadın danışma merkezinde bir psikoloğun görev aldığını belirterek, 'Kadın danışma merkezimizde kadınlarımıza yönelik ücretsiz psikolojik destek veriyoruz. Farklı konularda başvurular oluyor. Psikoloğumuz kadınlara sorunlarının çözümü noktasında yardımcı oluyor. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz' dedi.





