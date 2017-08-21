Bayraklı'da köpekler yarıştı

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından Bayraklı’da ilk kez düzenlenen Uluslararası Irk Standartları Yarışması’na 2 günde 350’ye yakın köpek katıldı. Bayraklı Belediyesi’nin ev sahipliğindeki etkinlik renkli görüntülere sahne oldu

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu'nca (KIF) ve Bayraklı Belediyesi’nin desteğiyle Mansuroğlu Mahallesi’ndeki 75’inci yıl spor tesislerinde düzenlenen yarışmaya, 2 günde Türkiye'nin yanı sıra, farklı ülkelerden yaklaşık 350 köpek katıldı. Yarışmada köpekler, hakemler tarafından Uluslararası Kinoloji Federasyonunun (FCI) belirlediği standartlara göre değerlendirmelere tabi tutuldu.



HAYVAN BAKIMI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLİYORLAR



Bayraklı’da ilk kez düzenlenen etkinliğe katılımın oldukça memnuniyet verici olduğunu belirten KIF As Başkanı Ozan Belkıs, “Uluslararası etkinliğimizin 10’uncusunu düzenliyoruz. 17’de ulusal çapta yarışma düzenledik. 2006 yılından bu yana her yıl bu yarışma devam ediyor. Sadece pazar günü 35 farklı ırkta 170 köpeğimiz yarıştı. Cumartesi günü de yüksek bir katılım vardı. Halk dilinde güzellik yarışması olarak biliniyor ama aslında bu bir ırk standartları yarışması. Ringde kinolog hakemler tarafından değerlendiriliyor ve ırk standartlarına ne kadar yakın oldukları, ne kadar iyi oldukları belirlenerek, derecelendiriliyor. En önemli amaç, ırkların doğru ve sağlıklı gelişimini, üretimini sağlayarak, yol çizmek. Ayrıca sosyal bir aktivite de yapıyoruz. Köpek sevgisini ve bu konuda insanların hayvan bakımında bilinçlenmelerini hedefliyoruz. Sosyal bir aktivite de yapmış oluyoruz. Emeği geçenlere, Bayraklı Belediyesi’ne verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.



DERECEYE GİRENLERE KUPA



Çok sayıda hayvan severin katıldığı etkinlikte köpek eğitmeni Gizem Asar’ın Lobo isimli köpeğiyle yaptığı müzikli gösteri izleyenlerin beğenisini kazandı. Geç saatlere kadar süren yarışmada farklı ırklarda dereceye giren köpek sahiplerine kupa, madalya ve mama verildi.







